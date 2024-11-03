Голикова дала россиянам важное обещание по здравоохранению

До 2030 года в России не будет проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Мы абсолютно спокойны. У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — опубликовал ответ Голиковой в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Как отмечает Голикова, расходы на здравоохранение с 2018 года по сегодняшний день выросли, объемы достигли 4 трлн рублей. Зависимость от поставок иностранных медицинских препаратов и изделий, по ее словам, будет снижаться. В частности, 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены российскими аналогами.
Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил ключевой приоритет в сфере здравоохранения. Главное, по его словам, это повышение продолжительности жизни.
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