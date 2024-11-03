Голикова дала россиянам важное обещание по здравоохранению

Голикова пообещала, что до 2030 года в РФ не будет проблем со здравоохранением
© Служба новостей «URA.RU»
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Голикова сказала, что спокойна за сферу здравоохранения
Голикова сказала, что спокойна за сферу здравоохранения Фото:

До 2030 года в России не будет проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. 

«Мы абсолютно спокойны. У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — опубликовал ответ Голиковой в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как отмечает Голикова, расходы на здравоохранение с 2018 года по сегодняшний день выросли, объемы достигли 4 трлн рублей. Зависимость от поставок иностранных медицинских препаратов и изделий, по ее словам, будет снижаться. В частности, 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены российскими аналогами. 

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил ключевой приоритет в сфере здравоохранения. Главное, по его словам, это повышение продолжительности жизни. 

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До 2030 года в России не будет проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.  «Мы абсолютно спокойны. У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — опубликовал ответ Голиковой в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Как отмечает Голикова, расходы на здравоохранение с 2018 года по сегодняшний день выросли, объемы достигли 4 трлн рублей. Зависимость от поставок иностранных медицинских препаратов и изделий, по ее словам, будет снижаться. В частности, 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены российскими аналогами.  Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил ключевой приоритет в сфере здравоохранения. Главное, по его словам, это повышение продолжительности жизни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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