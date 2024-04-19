Путин назвал ключевой приоритет в сфере здравоохранения

Повышение продолжительности жизни — ключевой приоритет России
Ключевым приоритетом в российском здравоохранении является рост продолжительности жизни граждан. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Обращение президента зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.
«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — сообщил президент. Цитату передают РИА Новости. Он отметил, что этого можно добиться через профилактику заболеваний и использование высокотехнологичной медицины.
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