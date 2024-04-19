Путин назвал ключевой приоритет в сфере здравоохранения

Путин: повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Повышение продолжительности жизни — ключевой приоритет России Фото:

Ключевым приоритетом в российском здравоохранении является рост продолжительности жизни граждан. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Обращение президента зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — сообщил президент. Цитату передают РИА Новости. Он отметил, что этого можно добиться через профилактику заболеваний и использование высокотехнологичной медицины.

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Ключевым приоритетом в российском здравоохранении является рост продолжительности жизни граждан. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Обращение президента зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава. «Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики», — сообщил президент. Цитату передают РИА Новости. Он отметил, что этого можно добиться через профилактику заболеваний и использование высокотехнологичной медицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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