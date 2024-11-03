Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС сообщило о сильных снегопадах и метелях в Москве до 4 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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К 5 ноября на 85% территории РФ будет лежать снег, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд
К 5 ноября на 85% территории РФ будет лежать снег, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото:

В период с 21:00 воскресенья до 09:00 утра понедельника в Москве прогнозируются сильные снегопады, метели и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает столичное управление МЧС России.

«Непогода ожидается с 20:00 3 ноября до 10:00 4 ноября. В этот период в Московской области местами будут наблюдаться сильные снегопады, метели, а также усиление ветра до 15 м/с. Также возможно образование гололедицы на дорогах», — сообщили в МЧС. 

В ночь на 3 ноября и утром по всей России начал обильно падать снег. Так, к полудню, снежный покров наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также в уральских регионах. По прогнозам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 5 ноября на 85% территории РФ будет лежать снег.

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В период с 21:00 воскресенья до 09:00 утра понедельника в Москве прогнозируются сильные снегопады, метели и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает столичное управление МЧС России. «Непогода ожидается с 20:00 3 ноября до 10:00 4 ноября. В этот период в Московской области местами будут наблюдаться сильные снегопады, метели, а также усиление ветра до 15 м/с. Также возможно образование гололедицы на дорогах», — сообщили в МЧС.  В ночь на 3 ноября и утром по всей России начал обильно падать снег. Так, к полудню, снежный покров наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также в уральских регионах. По прогнозам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 5 ноября на 85% территории РФ будет лежать снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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