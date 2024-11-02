02 ноября 2024

Жителей ХМАО предупредили о метели и штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО порывы ветра будут достигать до 22 метров в секунду
В ХМАО порывы ветра будут достигать до 22 метров в секунду Фото:

В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду, сообщили в мэрии Нижневартовска.

«Ожидается ветреная погода! По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября местами в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: метель, ветер порывами 17-22 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Там просят быть внимательными и осторожными в этот период. Чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в случае ухудшения погодных условий, необходимо не стоять под балконами, у ограждений, деревьев и прочего. Также нужно переждать порывы ветра в помещении и плотно закрывать окна.

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В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду, сообщили в мэрии Нижневартовска. «Ожидается ветреная погода! По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября местами в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: метель, ветер порывами 17-22 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Там просят быть внимательными и осторожными в этот период. Чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в случае ухудшения погодных условий, необходимо не стоять под балконами, у ограждений, деревьев и прочего. Также нужно переждать порывы ветра в помещении и плотно закрывать окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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