Жителей ХМАО предупредили о метели и штормовом ветре

В ХМАО 4 ноября ожидаются метель и штормовой ветер. Его порывы будут достигать до 22 метров в секунду, сообщили в мэрии Нижневартовска.
«Ожидается ветреная погода! По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября местами в Югре ожидаются неблагоприятные погодные явления: метель, ветер порывами 17-22 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Там просят быть внимательными и осторожными в этот период. Чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайных ситуаций, в случае ухудшения погодных условий, необходимо не стоять под балконами, у ограждений, деревьев и прочего. Также нужно переждать порывы ветра в помещении и плотно закрывать окна.
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