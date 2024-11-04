Тайвань прекратил поставки станков в Россию: к чему приведут санкции, что известно про оборудование

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом проинформировали в Министерстве экономики островного государства. В ведомстве отметили, что еще с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию некоторых части наименований машин. О каком оборудовании идет речь и к чему приведут санкции — в материале URA.RU.
Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в РФ еще в 2022 году
Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары.
В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года — еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий, пишет РБК.
Дополнительно, тайваньское правительство ужесточило контроль за соблюдением экспортных ограничений, значительно увеличив штрафы за нарушения. Так, штраф за первичное нарушение санкций теперь составляет более 31,3 тысячи долларов.
О каком оборудовании идет речь
Расширение списка контролируемого экспорта оборудования на Тайване теперь включает 77 наименований, в том числе высокотехнологичные станки с ЧПУ. Об этом сообщает агентство Focus Taiwan, ссылаясь на информацию от Министерства экономики Тайваня (MOEA). Еще в марте в перечень запрещенных для поставок товаров вошли 52 наименования, среди которых вещества, использующиеся в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения. В ведомстве сделали акцент, что таким образом Тайбэй рассчитывает предотвратить передачу Москве и Минску технологий двойного назначения, которые затем могут послужить в военных целях
В новый список экспортного контроля, по данным MOEA, вошли такие виды оборудования, как станки с ЧПУ, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, в 2023 году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил 45 млн долларов.
Как санкции Тайваня повлияют на наличие оборудования в РФ
Тайбэй ввел экспортные ограничения на поставки станков в Россию, однако это не повлияет на наличие данного оборудования в стране, как утверждают представители Минпромторга РФ. Они подчеркивают, что Россия обладает необходимыми ресурсами и возможностями для замещения импортируемых станков либо через внутреннее производство, либо через закупки у партнеров из дружественных стран.
«Новые санкции не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки, или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран», — сообщает пресс-служба Минпромторга России. Об этом в марте сообщил ТАСС. Таким образом, экспортные ограничения не вызовут дефицита на рынке.
Кроме того, власти Тайваня планируют провести активную разъяснительную работу среди производителей и компаний, чтобы гарантировать соблюдение новых правил экспорта. Это направлено на предотвращение поставок станков в Россию и Белоруссию через третьи страны, что подчеркивает серьезность намерений Тайбэя в выполнении собственных санкционных мер.
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