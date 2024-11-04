Тайвань прекратил поставки станков в Россию: к чему приведут санкции, что известно про оборудование

Тайвань прекратил поставки станков в Россию

04 ноября 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Ограничения на поставки оборудования вводятся с 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом проинформировали в Министерстве экономики островного государства. В ведомстве отметили, что еще с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию некоторых части наименований машин. О каком оборудовании идет речь и к чему приведут санкции — в материале URA.RU. Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в РФ еще в 2022 году Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года — еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий, пишет РБК. Дополнительно, тайваньское правительство ужесточило контроль за соблюдением экспортных ограничений, значительно увеличив штрафы за нарушения. Так, штраф за первичное нарушение санкций теперь составляет более 31,3 тысячи долларов. О каком оборудовании идет речь Расширение списка контролируемого экспорта оборудования на Тайване теперь включает 77 наименований, в том числе высокотехнологичные станки с ЧПУ. Об этом сообщает агентство Focus Taiwan, ссылаясь на информацию от Министерства экономики Тайваня (MOEA). Еще в марте в перечень запрещенных для поставок товаров вошли 52 наименования, среди которых вещества, использующиеся в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения. В ведомстве сделали акцент, что таким образом Тайбэй рассчитывает предотвратить передачу Москве и Минску технологий двойного назначения, которые затем могут послужить в военных целях В новый список экспортного контроля, по данным MOEA, вошли такие виды оборудования, как станки с ЧПУ, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, в 2023 году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил 45 млн долларов. Как санкции Тайваня повлияют на наличие оборудования в РФ Тайбэй ввел экспортные ограничения на поставки станков в Россию, однако это не повлияет на наличие данного оборудования в стране, как утверждают представители Минпромторга РФ. Они подчеркивают, что Россия обладает необходимыми ресурсами и возможностями для замещения импортируемых станков либо через внутреннее производство, либо через закупки у партнеров из дружественных стран. «Новые санкции не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки, или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран», — сообщает пресс-служба Минпромторга России. Об этом в марте сообщил ТАСС. Таким образом, экспортные ограничения не вызовут дефицита на рынке. Кроме того, власти Тайваня планируют провести активную разъяснительную работу среди производителей и компаний, чтобы гарантировать соблюдение новых правил экспорта. Это направлено на предотвращение поставок станков в Россию и Белоруссию через третьи страны, что подчеркивает серьезность намерений Тайбэя в выполнении собственных санкционных мер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. Об этом проинформировали в Министерстве экономики островного государства. В ведомстве отметили, что еще с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию некоторых части наименований машин. О каком оборудовании идет речь и к чему приведут санкции — в материале URA.RU. Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года — еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий, пишет РБК. Дополнительно, тайваньское правительство ужесточило контроль за соблюдением экспортных ограничений, значительно увеличив штрафы за нарушения. Так, штраф за первичное нарушение санкций теперь составляет более 31,3 тысячи долларов. Расширение списка контролируемого экспорта оборудования на Тайване теперь включает 77 наименований, в том числе высокотехнологичные станки с ЧПУ. Об этом сообщает агентство Focus Taiwan, ссылаясь на информацию от Министерства экономики Тайваня (MOEA). Еще в марте в перечень запрещенных для поставок товаров вошли 52 наименования, среди которых вещества, использующиеся в ядерной энергетике, химикаты, а также продукция машиностроения. В ведомстве сделали акцент, что таким образом Тайбэй рассчитывает предотвратить передачу Москве и Минску технологий двойного назначения, которые затем могут послужить в военных целях В новый список экспортного контроля, по данным MOEA, вошли такие виды оборудования, как станки с ЧПУ, обрабатывающие, а также токарные, фрезерные и шлифовальные станки. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, в 2023 году объем поставок продукции, в отношении которой вводятся ограничения, из Тайваня в Россию составил 45 млн долларов. Тайбэй ввел экспортные ограничения на поставки станков в Россию, однако это не повлияет на наличие данного оборудования в стране, как утверждают представители Минпромторга РФ. Они подчеркивают, что Россия обладает необходимыми ресурсами и возможностями для замещения импортируемых станков либо через внутреннее производство, либо через закупки у партнеров из дружественных стран. «Новые санкции не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки, или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран», — сообщает пресс-служба Минпромторга России. Об этом в марте сообщил ТАСС. Таким образом, экспортные ограничения не вызовут дефицита на рынке. Кроме того, власти Тайваня планируют провести активную разъяснительную работу среди производителей и компаний, чтобы гарантировать соблюдение новых правил экспорта. Это направлено на предотвращение поставок станков в Россию и Белоруссию через третьи страны, что подчеркивает серьезность намерений Тайбэя в выполнении собственных санкционных мер.