Азиатский регион прекратил экспорт в Россию

С 8 марта текущего года Тайвань ввел запрет на экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, что привело к полному прекращению поставок этих товаров. Об этом сообщило Министерство экономики Тайваня.
«Минэкономики предпринял ряд действий, в том числе включил 77 позиций тарифов на станки <...> объем экспортного контроля с 8 марта этого года», — сообщили представители Министерства экономики страны на официальном сайте. Отмечается, что с момента ввода ограничений объем экспорта тайваньских станков в Россию упал до нуля.
Дополнительно, министерство увеличило размер штрафов за нарушение санкций в более чем в 15 раз до миллиона тайваньских долларов (более 31 тысячи долларов). Также активизирована разъяснительная работа среди производителей. Компании-экспортеры получили строгие указания гарантировать, что поставляемые товары не будут отправлены в Россию или Белоруссию через третьи страны, что подчеркивает серьезность намерений властей Тайваня контролировать выполнение введенных рестрикций.
Доставка товаров из Тайваня в Россию была прекращена еще до введения санкций против РФ. Россия переориентировала свои поставки на другие страны значительно ранее. Еще в конце декабря 2023 года были расширены ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию.
А с марта 2024 года Тайбэй запретил экспорт более 70 наименований станков. Среди них: электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
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