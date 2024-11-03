Ночью 4 ноября в деревне Монастырка под Каменском-Уральским (Свердловская область) загорелся банный комплекс. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«Ночью 4 ноября на пульт пожарной охраны г. Каменск-Уральский поступило сообщение о возгорании в д. Монастырка, в районе ул. Добровольцев. Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит банный комплекс. В результате происшествия пострадал один человек», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пожар распространился на площади 264 квадратных метра. На месте работали четыре единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС.
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