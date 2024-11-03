03 ноября 2024

Под Каменском-Уральским сгорели бани, есть пострадавший. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные потушили возгорание на площади 264 квадратных метров
Пожарные потушили возгорание на площади 264 квадратных метров Фото:

Ночью 4 ноября в деревне Монастырка под Каменском-Уральским (Свердловская область) загорелся банный комплекс. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Ночью 4 ноября на пульт пожарной охраны г. Каменск-Уральский поступило сообщение о возгорании в д. Монастырка, в районе ул. Добровольцев. Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит банный комплекс. В результате происшествия пострадал один человек», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пожар распространился на площади 264 квадратных метра. На месте работали четыре единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 4 ноября в деревне Монастырка под Каменском-Уральским (Свердловская область) загорелся банный комплекс. В результате пожара пострадал один человек, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Ночью 4 ноября на пульт пожарной охраны г. Каменск-Уральский поступило сообщение о возгорании в д. Монастырка, в районе ул. Добровольцев. Прибывшие к месту вызова огнеборцы МЧС России установили, что горит банный комплекс. В результате происшествия пострадал один человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Пожар распространился на площади 264 квадратных метра. На месте работали четыре единицы спецтехники и 14 сотрудников МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...