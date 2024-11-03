03 ноября 2024

«Стратегия русских проста, но эффективна»: Forbes обратил внимание на успехи ВС РФ под Угледаром

Forbes: российская дивизия перемалывает украинских десантников в Ильинке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в ВСУ на угледарском направлении близка к критической из-за успехов ВС РФ
Ситуация в ВСУ на угледарском направлении близка к критической из-за успехов ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская 20-я мотострелковая дивизия активно противостоит украинской 79-й десантно-штурмовой бригаде в районе севернее Угледара, используя свое численное преимущество. Украинские силы, уже ослабленные предыдущими боями, испытывают сильное давление.

«Мощная российская дивизия наносит удары по украинским десантникам в Ильинке. Ситуация близка к критической <...> Стратегия русских проста, но эффективна», — сообщил украинский оператор беспилотников Кригсфоршер в интервью Forbes. Он отметил, что бригада «подвергается натиску противника», и этот процесс начался около двух недель назад.

Украинский журналист заявил, что российская тактика включает создание условий для потенциального окружения украинских войск, обходя их позиции с трех сторон и оставляя узкое пространство для отступления. Эта стратегия вызывает панику среди украинских бойцов и способствует их отступлению.

Ранее, по информации, предоставленной руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым значительное поражение ВСУ в Угледаре может оказать существенное влияние на морально-боевую готовность украинских военнослужащих к продолжению боевых действий. Военный аналитик заявил о последующем наступлении ВС РФ планируют провести наступательные операции на севере, направленные на блокирование логистических маршрутов украинской армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская 20-я мотострелковая дивизия активно противостоит украинской 79-й десантно-штурмовой бригаде в районе севернее Угледара, используя свое численное преимущество. Украинские силы, уже ослабленные предыдущими боями, испытывают сильное давление. «Мощная российская дивизия наносит удары по украинским десантникам в Ильинке. Ситуация близка к критической <...> Стратегия русских проста, но эффективна», — сообщил украинский оператор беспилотников Кригсфоршер в интервью Forbes. Он отметил, что бригада «подвергается натиску противника», и этот процесс начался около двух недель назад. Украинский журналист заявил, что российская тактика включает создание условий для потенциального окружения украинских войск, обходя их позиции с трех сторон и оставляя узкое пространство для отступления. Эта стратегия вызывает панику среди украинских бойцов и способствует их отступлению. Ранее, по информации, предоставленной руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым значительное поражение ВСУ в Угледаре может оказать существенное влияние на морально-боевую готовность украинских военнослужащих к продолжению боевых действий. Военный аналитик заявил о последующем наступлении ВС РФ планируют провести наступательные операции на севере, направленные на блокирование логистических маршрутов украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...