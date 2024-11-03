Российская 20-я мотострелковая дивизия активно противостоит украинской 79-й десантно-штурмовой бригаде в районе севернее Угледара, используя свое численное преимущество. Украинские силы, уже ослабленные предыдущими боями, испытывают сильное давление.
«Мощная российская дивизия наносит удары по украинским десантникам в Ильинке. Ситуация близка к критической <...> Стратегия русских проста, но эффективна», — сообщил украинский оператор беспилотников Кригсфоршер в интервью Forbes. Он отметил, что бригада «подвергается натиску противника», и этот процесс начался около двух недель назад.
Украинский журналист заявил, что российская тактика включает создание условий для потенциального окружения украинских войск, обходя их позиции с трех сторон и оставляя узкое пространство для отступления. Эта стратегия вызывает панику среди украинских бойцов и способствует их отступлению.
Ранее, по информации, предоставленной руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым значительное поражение ВСУ в Угледаре может оказать существенное влияние на морально-боевую готовность украинских военнослужащих к продолжению боевых действий. Военный аналитик заявил о последующем наступлении ВС РФ планируют провести наступательные операции на севере, направленные на блокирование логистических маршрутов украинской армии.
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