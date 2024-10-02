Чем освобождение Угледара важно для хода СВО: история города и хронология боев

Украинскому командованию дали разрешение на вывод войск из Угледара (ДНР), чтобы сохранить личный состав и технику. ВСУ официально подтвердили отступление из города. В зарубежных СМИ сообщают, что давление на украинского лидера Владимира Зеленского после потери Угледара вырастет. Чем важен город и хронология боев на его территории — в материале URA.RU.
История Угледара
Угледар — небольшой город на юго-западе ДНР. Расстояние от него до Донецка (столицы республики) примерно 60 километров. Также пути из Угледара ведут в Мариуполь и Волноваху, подконтрольные ВС РФ.
Город был основан в 1964 году для размещения работников строящихся шахт «Южнодонбасской №1» и «Южнодонбасской №3». Население в городе во времена СССР насчитывало почти 20 тысяч человек, к началу СВО — около 14 тысяч.
После того, как власти ДНР объявили о независимости в 2014 году, ВСУ создали в Угледаре мощный оборонительный рубеж. Он включал в себя большие территории с окопами и подземными тоннелями.
Важность города
Угледар — ключевой логистический пункт. Через него проходят множество путей, связывающих его с другими важными городами ДНР. Освобождение города приведет к уменьшению количества обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью.
«Взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи», — заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснял, что этот город является одной из опор обороны украинской армии. Чтобы взять его под контроль необходимо, чтобы перерезать логистические пути ВСУ и открыть свободные пути для ВС РФ на Запад.
Потеря Угледара ВСУ усилит давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают в зарубежных СМИ.
«Потеря Угледара <…> может усилить давление на Зеленского», — написали в Bloomberg. В статье подчеркнули, что предложенный Зеленским «победный план» и так не нашел теплого приема со стороны американского руководства во время его недавнего визита в США.
Начало штурма
ВС РФ начали штурм Угледара 1 сентября 2024 года. Украинские telegram-каналы сообщали, что из-за переброса войск в Курскую область ВСУ не смогли удержать оборону населенного пункта. Этому предшествовал мощный прорыв ВС РФ под Угледаром, перерезав трассу на Константиновку и приблизившись к Водяному.
Штурм
Двое украинских военных сдались в плен перед штурмом Угледара экипажами БМП-3 бригады морской пехоты. Один из бойцов сообщил о плохом отношении со стороны начальства, другой дал совет сослуживцам, чтобы те задумались о своем будущем, если хотят жить.
В Минобороны РФ отмечали, что бойцы ВСУ часто добровольно сдавались в плен под Угледаром. На данном направлении российская пехота продвигалась круглосуточно.
ВС РФ отрезали Угледар от снабжения ВСУ
ВС РФ блокировали пути снабжения ВСУ в Угледаре 16 сентября. Последняя открытая украинским бойцам трасса была перерезана. Российские войска взяли под контроль даже грунтовые дороги.
«Последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника в Угледаре, фактически перерезана. Вся она теперь под полным огневым контролем», — сообщил ТАСС источник из силовых структур.
Российская армия окружила город
Украинская армия в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении 20 сентября. Город был окончательно блокирован. Большинство позиций вокруг Угледара стали российскими, отметили в силовых структурах. Город полностью простреливался.
Силы Украины начали выводить группы из города
Украинские военные начали попытки вывести ударные группы из Угледара. Об этом заявил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна.
Тысячи солдат ВСУ покидают Угледар
Семьдесят вторая отдельная механизированная бригада ВСУ, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала отступление из Угледара 25 сентября. Ее численность — две тысячи человек. Отход начался во время наступления российских войск. Украинские бойцы направлялись в сторону Богоявленки.
Днем ранее, 24 сентября, появилась информация о возможном окружении упомянутой бригады. 40-я бригада морской пехоты России предпринимала попытки флангового обхода уставших украинских военных.
Украинским бойцам поставили ультиматум
Сообщалось, что солдатам ВСУ будет поставлен ультиматум 29 сентября: либо солдаты покидают город, либо будут захлопнуты в котле.
«Или им [украинским бойцам] надо выходить в коридор на населенный пункт Павловка, или котел будет захлопнут — сейчас все для этого у российской армии готово, а все кто там остался — там и навсегда останутся», — сообщали telegram-каналы.
Перед этим бойцам ВСУ уже несколько раз предлагали покинуть территорию Угледара. Некоторые из них вышли из города, однако были и те, кто не захотел отступать.
Дороги трупов
Потери украинских войск в Угледаре были огромны. Многие солдаты погибали, пытаясь бежать из города. Дороги к населенному пункту были усеяны трупами украинских солдат. Об этом рассказывал сержант ВСУ Станислав Бунятов.
«БМП не успевают доехать до Угледара, подъезды к которым усеяны трупами украинских солдат», — написал Бунятов в своем telegram-канале. Он добавил, что город штурмуют с трех сторон, выход из города пешком невозможен из-за хорошо простреливаемой дороги.
Дороги, ведущие из Угледара, контролировались российскими дронами. Командование ВСУ обещало ротацию, но не могло эвакуировать своих бойцов. У военных ВСУ заканчивались продовольствие, боеприпасы и топливо.
ВС РФ взяли Угледар и подняли флаг в нескольких районах города
Армия России практически полностью контролировала Угледар 1 октября. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Военкоры сообщали, что на тот момент ВСУ почти полностью отступили. Морская пехота и мотострелки ВС РФ закрепили контроль, организованного сопротивления не осуществлялось.
Депутат Верховной Рады и командование ВСУ подтвердили потерю города
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил 2 октября, что ВСУ потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях.
«ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — заявил Гончаренко. Он добавил, что Умеров должен уйти в отставку.
Украинское командование дало разрешение на вывод подразделений ВСУ из города. Представители оперкомандования «Хортица» заявили, что удары армии России по флангам ВСУ «истощили оборону» украинских подразделений. В связи с этим «возникла угроза оцепления города». Заявление оперкомандования передает RT.
«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», — написали в официальном telegram-канале оперкомандования. Таким образом, 2 октября ВСУ официально подтвердили отход своих подразделений из Угледара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.