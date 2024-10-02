Военный аналитик раскрыл, к чему приведет разгром ВСУ в Угледаре

Аналитик Михайлов: потеря Угледара серьезно отразится на готовности ВСУ воевать
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ВС РФ освободили Угледар в ДНР Фото:
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Разгром ВСУ в Угледаре серьезно отразится на готовности украинских солдат продолжать военные действия. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов telegram-каналу URA.RU

«Потеря Угледара серьезно отражается и на готовности ВСУ воевать. Я думаю мы увидим гораздо больше людей будут сдаваться в плен», — заявил Михайлов URA.RU. Он отметил, что среди украинской армии также вырастет недовольство руководством киевского режима.

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Военный аналитик заявил о последующем наступлении ВС РФ в северном направлении с целью перекрытия каналов снабжения ВСУ. Он добавил, что взятие Угледара обезопасит жителей ДНР от обстрелов ВСУ и облегчит наступление российских военных на Покровск.

Армия России полностью освободила Угледар от ВСУ 1 октября. По данным зарубежных СМИ теперь украинской армии будет сложнее оборонять подконтрольную ей юго-западную часть ДНР. В том числе, потеря населнного пункта усилит давление на Зеленского и ослабит дух украинских солдат. Чем важен город и хронология боев на его территории — в материале URA.RU.

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Разгром ВСУ в Угледаре серьезно отразится на готовности украинских солдат продолжать военные действия. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов telegram-каналу URA.RU «Потеря Угледара серьезно отражается и на готовности ВСУ воевать. Я думаю мы увидим гораздо больше людей будут сдаваться в плен», — заявил Михайлов URA.RU. Он отметил, что среди украинской армии также вырастет недовольство руководством киевского режима. Военный аналитик заявил о последующем наступлении ВС РФ в северном направлении с целью перекрытия каналов снабжения ВСУ. Он добавил, что взятие Угледара обезопасит жителей ДНР от обстрелов ВСУ и облегчит наступление российских военных на Покровск. Армия России полностью освободила Угледар от ВСУ 1 октября. По данным зарубежных СМИ теперь украинской армии будет сложнее оборонять подконтрольную ей юго-западную часть ДНР. В том числе, потеря населнного пункта усилит давление на Зеленского и ослабит дух украинских солдат. Чем важен город и хронология боев на его территории — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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