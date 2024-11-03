После «уснувших» фур в горнозаводской зоне восстанавливается движение на трассе М-5

Скорость движения на трассе М-5 в Челябинской области восстанавливается

В горнозаводской зоне на трассе М-5 возобновляется движение транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скорость движения на трассе М-5 в горнозаводской зоне Челябинской области после того, как на отдельных участках водители фур оставили автомобили на ночлег на проезжей части, начинает восстанавливаться. Дорожная техника выведена на федеральные автодороги в полном объеме. Об этом рассказали в управлении дорог «Южный Урал».

«Скорость движения восстанавливается. Статус дорожной поверхности на большей части трассы — сухое», — сообщили в ведомстве.

Скорость потока около города Сима в Ашинском районе составляет 20-30 километров в час. На участке от Юрюзани до Златоусте движение рабочее. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», затруднение движения по состоянию на 10:40 4 ноября наблюдаются в районе Сима, поселка Шарлаш, вблизи Усть-Катава и Юрюзани.

Поздним вечером 3 ноября водители большегрузного транспорта в пик снегопада полностью заблокировали движение на ряде участков трассы М-5, решив выспаться прямо на трассе. Несмотря на обработанное дорожное покрытие, ряд водителей большегрузной техники переоценил ее возможности по преодолению подъемов.