На челябинской трассе фуры встали на ночлег прямо в пробке из-за снега. Видео

04 ноября 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Водители пожаловались на заторы на трассе М-5 из-за фур и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 в Челябинской области движение транспорта затруднено на участке более 100 километров. Затор связан со снегопадом и остановившимися на ночлег на проезжей части фурами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Проехал [от Уфы до Челябинска] за девять часов. Все стоит из-за фур, которые где встали, там и уснули. Проехал почти полдороги по встречке», — написал один из пользователей в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сложившуюся ситуацию подтвердили другие участники дорожного движения. Автолюбители отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют обстановку, в случае необходимости регулируя движение. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке более 100 километров. От Юрюзани до границы с республикой Башкортостан трасса «горит» желтым. Около Юрюзани, поворота на Кропачево, на подъезде к Симу, Аше и Майскому сельсовету Башкирии сильные пробки. Как URA.RU сообщало ранее, сложную обстановку на дорогах региона начали фиксировать еще 3 ноября. Причиной стало ухудшение погоды: снегопады и метели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области движение транспорта затруднено на участке более 100 километров. Затор связан со снегопадом и остановившимися на ночлег на проезжей части фурами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Проехал [от Уфы до Челябинска] за девять часов. Все стоит из-за фур, которые где встали, там и уснули. Проехал почти полдороги по встречке», — написал один из пользователей в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сложившуюся ситуацию подтвердили другие участники дорожного движения. Автолюбители отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют обстановку, в случае необходимости регулируя движение. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке более 100 километров. От Юрюзани до границы с республикой Башкортостан трасса «горит» желтым. Около Юрюзани, поворота на Кропачево, на подъезде к Симу, Аше и Майскому сельсовету Башкирии сильные пробки. Как URA.RU сообщало ранее, сложную обстановку на дорогах региона начали фиксировать еще 3 ноября. Причиной стало ухудшение погоды: снегопады и метели.