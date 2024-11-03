03 ноября 2024
02 ноября 2024

На челябинской трассе фуры встали на ночлег прямо в пробке из-за снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, фура, дальнобойщик, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
Водители пожаловались на заторы на трассе М-5 из-за фур и метели Фото:

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области движение транспорта затруднено на участке более 100 километров. Затор связан со снегопадом и остановившимися на ночлег на проезжей части фурами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Проехал [от Уфы до Челябинска] за девять часов. Все стоит из-за фур, которые где встали, там и уснули. Проехал почти полдороги по встречке», — написал один из пользователей в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Сложившуюся ситуацию подтвердили другие участники дорожного движения. Автолюбители отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют обстановку, в случае необходимости регулируя движение.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке более 100 километров. От Юрюзани до границы с республикой Башкортостан трасса «горит» желтым. Около Юрюзани, поворота на Кропачево, на подъезде к Симу, Аше и Майскому сельсовету Башкирии сильные пробки.

Как URA.RU сообщало ранее, сложную обстановку на дорогах региона начали фиксировать еще 3 ноября. Причиной стало ухудшение погоды: снегопады и метели.

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На федеральной трассе М-5 в Челябинской области движение транспорта затруднено на участке более 100 километров. Затор связан со снегопадом и остановившимися на ночлег на проезжей части фурами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Проехал [от Уфы до Челябинска] за девять часов. Все стоит из-за фур, которые где встали, там и уснули. Проехал почти полдороги по встречке», — написал один из пользователей в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Сложившуюся ситуацию подтвердили другие участники дорожного движения. Автолюбители отмечают, что сотрудники Госавтоинспекции контролируют обстановку, в случае необходимости регулируя движение. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участке более 100 километров. От Юрюзани до границы с республикой Башкортостан трасса «горит» желтым. Около Юрюзани, поворота на Кропачево, на подъезде к Симу, Аше и Майскому сельсовету Башкирии сильные пробки. Как URA.RU сообщало ранее, сложную обстановку на дорогах региона начали фиксировать еще 3 ноября. Причиной стало ухудшение погоды: снегопады и метели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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