Снегопад накрыл Москву и Подмосковье. В течение дня, 4 ноября, в столице прогнозируются метели и усиление ветров, при этом толщина снежного слоя может достигнуть более 10 сантиметров. В связи с ухудшением погодных условий, власти настоятельно рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность на улицах, избегать укрытия под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними, а также воздерживаться от поездок на личных авто без зимней резины. Водителей также предупреждают о сильной гололедице на дорогах, пишет «Газета.ru». Температура воздуха в Москве в понедельник не поднимется выше двух градусов по Цельсию. В связи с выпадением мокрого снега до 15:00 в столице действует экстренное предупреждение от МЧС. Последствия мощного снегопада в Москве — в фоторепортаже URA.RU.
При этом холода в Москве надолго не задержатся, несмотря на то, что начало ноября обещает быть холодным для большинства регионов России. В ближайшее время в Центральную Россию, включая Москву и Подмосковье, придет тепло, нехарактерное для этого времени года. Здесь температура воздуха в предстоящие недели может превысить обычные значения на 2-2,5 градуса. Кроме того, жителей столицы ожидает увеличенное количество осадков, превышающее обычный уровень на 10-30%. Тепло прогнозируется и для Центральной Сибири, где температура будет выше нормы на 5-7 градусов.
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