03 ноября 2024

Курганским родителям расскажут, как подготовить детей к половой жизни

Родителям в Кургане прочитают лекцию о половом воспитании детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожан зовут на лекцию о половом воспитании
Горожан зовут на лекцию о половом воспитании Фото:

В Кургане родителей приглашают на лекцию о половом воспитании детей, которая состоится в библиотеке имени Маяковского. Об этом рассказала руководитель психологического центра «Феникс» Татьяна Федосимова.

«Приглашаем 15 ноября в 19 часов в библиотеку имени Маяковского в конференц-зал на лекцию „Половое воспитание мальчиков и девочек“. Вы сможете побыть в пространстве, где не стыдно говорить об интимном. Вам придется научиться говорить об этом с вашим ребенком, если вы хотите помочь ему в будущем быть счастливее и строить приятные отношения», — сообщила Федосимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Психолог уточнила, что вход на лекцию свободный. Мероприятие организовано общественной организацией «Опора России» при поддержке библиотеки имени Маяковского, добавила Федосимова.

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В Кургане родителей приглашают на лекцию о половом воспитании детей, которая состоится в библиотеке имени Маяковского. Об этом рассказала руководитель психологического центра «Феникс» Татьяна Федосимова. «Приглашаем 15 ноября в 19 часов в библиотеку имени Маяковского в конференц-зал на лекцию „Половое воспитание мальчиков и девочек“. Вы сможете побыть в пространстве, где не стыдно говорить об интимном. Вам придется научиться говорить об этом с вашим ребенком, если вы хотите помочь ему в будущем быть счастливее и строить приятные отношения», — сообщила Федосимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Психолог уточнила, что вход на лекцию свободный. Мероприятие организовано общественной организацией «Опора России» при поддержке библиотеки имени Маяковского, добавила Федосимова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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