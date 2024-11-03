Курганским родителям расскажут, как подготовить детей к половой жизни

В Кургане родителей приглашают на лекцию о половом воспитании детей, которая состоится в библиотеке имени Маяковского. Об этом рассказала руководитель психологического центра «Феникс» Татьяна Федосимова.
«Приглашаем 15 ноября в 19 часов в библиотеку имени Маяковского в конференц-зал на лекцию „Половое воспитание мальчиков и девочек“. Вы сможете побыть в пространстве, где не стыдно говорить об интимном. Вам придется научиться говорить об этом с вашим ребенком, если вы хотите помочь ему в будущем быть счастливее и строить приятные отношения», — сообщила Федосимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Психолог уточнила, что вход на лекцию свободный. Мероприятие организовано общественной организацией «Опора России» при поддержке библиотеки имени Маяковского, добавила Федосимова.
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