Авария произошла на улице Академика Парина
В Академическом районе Екатеринбурга вечером 4 ноября на улице Академика Парина, 46 водитель сбил курьера. По словам очевидцев, молодой человек не может стоять на ногах после аварии.
«На Академика-Парина, 46 сбили доставщика. Парень не смог стоять на ногах. Удар приличный был», — сообщает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург 18+».
Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП обращений не поступало.
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