04 ноября 2024

«Не смог стоять на ногах»: в Екатеринбурге водитель сбил курьера. Фото

В Екатеринбурге машина сбила курьера
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на улице Академика Парина
Авария произошла на улице Академика Парина Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 4 ноября на улице Академика Парина, 46 водитель сбил курьера. По словам очевидцев, молодой человек не может стоять на ногах после аварии.

«На Академика-Парина, 46 сбили доставщика. Парень не смог стоять на ногах. Удар приличный был», — сообщает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург 18+».

Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП обращений не поступало.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга вечером 4 ноября на улице Академика Парина, 46 водитель сбил курьера. По словам очевидцев, молодой человек не может стоять на ногах после аварии. «На Академика-Парина, 46 сбили доставщика. Парень не смог стоять на ногах. Удар приличный был», — сообщает telegram-канал «Академический новости Екатеринбург 18+». Корреспондент URA.RU обратился в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП обращений не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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