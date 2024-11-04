04 ноября 2024

Новый руководитель Тамбовской области раскрыл, когда прибудет в регион

Врио губернатора Первышов: поездка в Тамбовскую область состоится 6 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Путин назначил новых глав регионов
Ранее Путин назначил новых глав регионов Фото:

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов планирует прибыть в порученный ему регион 6 ноября. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Поездка в Тамбовскую область состоится в ближайшее время. Ожидаю, что это произойдет уже завтра, сегодня у меня день на подготовку», — сообщил он агентству.

Первышов уточнил, что его первоочередные задачи включают знакомство с регионом, встречи с общественными активистами, местными жителями, а также с представителями власти и депутатами Тамбовской области. «Я буду работать с уже существующей командой, которая продолжит свою деятельность. По ходу дела будем принимать дальнейшие решения», — добавил он.

Президент России Владимир Путин принял решение о назначении врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей, тем самым решив две значимые проблемы. По словам политолога Дмитрия Нечаева, для Первышова основная задача заключается в восстановлении доверия граждан к власти. В то же время, назначение бывшего главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря губернатором Ростовской области связывается не столько с нуждами региона, сколько с перспективами развития отечественной авиационной индустрии. Подробнее о новых назначениях — в эксклюзивном материале URA.RU.

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Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов планирует прибыть в порученный ему регион 6 ноября. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. «Поездка в Тамбовскую область состоится в ближайшее время. Ожидаю, что это произойдет уже завтра, сегодня у меня день на подготовку», — сообщил он агентству. Первышов уточнил, что его первоочередные задачи включают знакомство с регионом, встречи с общественными активистами, местными жителями, а также с представителями власти и депутатами Тамбовской области. «Я буду работать с уже существующей командой, которая продолжит свою деятельность. По ходу дела будем принимать дальнейшие решения», — добавил он. Президент России Владимир Путин принял решение о назначении врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей, тем самым решив две значимые проблемы. По словам политолога Дмитрия Нечаева, для Первышова основная задача заключается в восстановлении доверия граждан к власти. В то же время, назначение бывшего главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря губернатором Ростовской области связывается не столько с нуждами региона, сколько с перспективами развития отечественной авиационной индустрии. Подробнее о новых назначениях — в эксклюзивном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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