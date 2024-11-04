Путин закрыл две проблемы назначением Первышова и Слюсаря

Президент Владимир Путин закрыл две серьезные проблемы назначением врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев, в случае с участником программы «Время героев» Евгением Первышовым (Тамбов) задача — вернуть доверие населения к власти, в случае с экс-главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем (Ростов-на-Дону) решение Путина связано скорее не столько с регионом, сколько с будущим отечественного авиастроения.
«Конечно, все, кто за ленточку заходит, уже герои. Люди рискуют жизнью, здоровьем.
Но вместе с тем выполнять такие функции, которые вам предстоит исполнять, требует особых знаний, навыков, склонности к тому, чтобы работать в гражданской сфере с такой степенью ответственности перед людьми. У вас очень хороший послужной список. Я рассчитываю на то, что люди в Тамбове вас примут как своего», — сказал Путин на встрече с Первышовым.
В беседе с теперь уже бывшим топ-менеджером ОАК Слюсарем Путин сказал, что предлагает ему «расширить зону ответственности и с другого уровня поработать в Ростовской области». «Вы много сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом», — отметил глава государства.
Политолог Дмитрий Нечаев объяснил URA.RU назначения Путиным врио губернатора Тамбовской области тем, что безотлагательно и решительно нужно решать проблемы в этом регионе, а врио главы Ростовской области — тем, что нужно так же безотлагательно и решительно решать проблемы в российском авиастроении. По словам Нечаева, Первышов как выпускник программы «Время героев» способен возглавить Тамбовскую область и работать на ее развитие. «Путин говорил на встрече, что проблем достаточно. И Первышов заверил, что будет решать проблемы, связанные с развитием региона.
Тамбовская область сильно просела за три года, что во главе ее был Максим Егоров. Первышов — очень амбициозный и сильный лидер. Он не страшится опасностей, поэтому, думаю, ему и предложили это направление. И он понимает, что ему нужно завоевать доверие жителей — и населения, и бизнеса, и элиты», — отметил Нечаев.
Первышову предстоит изменить ситуацию в экономике Тамбовской области, одной из основ которой является промышленность. «Первышов начинал с завода. Он знает, что такое реальный сектор экономики, и сконцентрируется на этом, так как на сегодня Тамбовская область имеет худшие показатели по индустриальному развитию в регионах Центральной России», — объяснил эксперт.
«Интрига со Слюсарем», считает Дмитрий Нечаев, более серьезная. По мнению эксперта, его назначение на Ростовскую область скорее связано с новыми амбициозными задачами в отечественном авиастроении, что требует обновления команды в Объединенной авиастроительной корпорации. Слюсарь проработал в ОАК довольно долго, он имеет классный чин, управленческий опыт, поэтому ему Путин предложил «расширить сферу деятельности».
«Слюсарь, думаю, давно находился в резерве. Искали регион по его амбициям, — полагает Нечаев. — Но, основная причина его перевода — это, думаю, задачи, стоящие перед ОАК, где нужен свежий взгляд и решительность. У Слюсаря есть возможность проявить свои компетенции в Ростовской области».
Сегодня об отставке заявили губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Ростовской области Василий Голубев. Путин принял их отставку и назначил временно исполняющих обязанности глав регионов.
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