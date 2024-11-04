Air France остановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Французская авиакомпания Air France остановила полеты над Красным морем после того, как пилоты увидели светящийся объект в небе. Об этом заявило агентство France Press со ссылкой на слова компании.
«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря. Это последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект в районе Судана», — сказано в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания Air France также сообщила о том, что были внесены корректировки в маршруты некоторых рейсов, и несколько самолетов вернулись в аэропорты отправления. В результате введенных ограничений время полетов увеличилось по четырем направлениям: Найроби, Антананариву, Маврикий и Реюньон.
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