04 ноября 2024

Air France остановила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

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Авиакомпания приостановила полеты до дальнейшего уведомления
Авиакомпания приостановила полеты до дальнейшего уведомления Фото:

Французская авиакомпания Air France остановила полеты над Красным морем после того, как пилоты увидели светящийся объект в небе. Об этом заявило агентство France Press со ссылкой на слова компании.

«Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря. Это последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект в районе Судана», — сказано в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания Air France также сообщила о том, что были внесены корректировки в маршруты некоторых рейсов, и несколько самолетов вернулись в аэропорты отправления. В результате введенных ограничений время полетов увеличилось по четырем направлениям: Найроби, Антананариву, Маврикий и Реюньон.

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Французская авиакомпания Air France остановила полеты над Красным морем после того, как пилоты увидели светящийся объект в небе. Об этом заявило агентство France Press со ссылкой на слова компании. «Air France подтверждает, что в качестве меры предосторожности компания решила приостановить полеты над районом Красного моря. Это последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект в районе Судана», — сказано в сообщении авиакомпании. Авиакомпания Air France также сообщила о том, что были внесены корректировки в маршруты некоторых рейсов, и несколько самолетов вернулись в аэропорты отправления. В результате введенных ограничений время полетов увеличилось по четырем направлениям: Найроби, Антананариву, Маврикий и Реюньон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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