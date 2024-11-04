04 ноября 2024

На выезде из Краснокамска Пермского края запущен придорожный сервис

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проекта составляет два миллиарда рублей
Стоимость проекта составляет два миллиарда рублей Фото:

ГК «Дельта» завершила строительство придорожного сервиса на выезде из Краснокамска, сняв статус «приоритетный инвестиционный» с проекта компании «Инвест Строй». Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края.

«ООО „Инвест Строй“ направило заявление о том, что необходимость в приоритетном статусе для проекта отсутствует. Была возведена многотопливная заправка на 12 постов, парковочные пространства на 180 грузовых и 120 легковых машино-мест, авторемонтные мастерские, кафе и магазин»,— пишет издание.

В эксплуатацию введены все объекты придорожного сервиса, кроме гостиницы. Проект по созданию логистического комплекса получил статус приоритетного в 2022 году. Было решено возвести объекты на выезде из Краснокамска, у федеральной трассы М-7. Стоимость проекта составляет два миллиарда рублей. 

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ГК «Дельта» завершила строительство придорожного сервиса на выезде из Краснокамска, сняв статус «приоритетный инвестиционный» с проекта компании «Инвест Строй». Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края. «ООО „Инвест Строй“ направило заявление о том, что необходимость в приоритетном статусе для проекта отсутствует. Была возведена многотопливная заправка на 12 постов, парковочные пространства на 180 грузовых и 120 легковых машино-мест, авторемонтные мастерские, кафе и магазин»,— пишет издание. В эксплуатацию введены все объекты придорожного сервиса, кроме гостиницы. Проект по созданию логистического комплекса получил статус приоритетного в 2022 году. Было решено возвести объекты на выезде из Краснокамска, у федеральной трассы М-7. Стоимость проекта составляет два миллиарда рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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