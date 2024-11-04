На выезде из Краснокамска Пермского края запущен придорожный сервис

ГК «Дельта» завершила строительство придорожного сервиса на выезде из Краснокамска, сняв статус «приоритетный инвестиционный» с проекта компании «Инвест Строй». Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Пермского края.
«ООО „Инвест Строй“ направило заявление о том, что необходимость в приоритетном статусе для проекта отсутствует. Была возведена многотопливная заправка на 12 постов, парковочные пространства на 180 грузовых и 120 легковых машино-мест, авторемонтные мастерские, кафе и магазин»,— пишет издание.
В эксплуатацию введены все объекты придорожного сервиса, кроме гостиницы. Проект по созданию логистического комплекса получил статус приоритетного в 2022 году. Было решено возвести объекты на выезде из Краснокамска, у федеральной трассы М-7. Стоимость проекта составляет два миллиарда рублей.
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