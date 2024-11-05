Челябинские предприятия получили 200 млн рублей на инвестпроекты

Челябинским предприятиям выделено 200 миллионов рублей на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на инвестпроекты. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«В этом году в областном бюджете на поддержку промышленности по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, которые получены на реализацию инвестиционных проектов, было предусмотрено 200 миллионов рублей. Поступило 15 заявок, и по результатам отбора гранты были предоставлены девяти промышленным предприятиям региона», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на первого зампреда председателя комитета заксобрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимира Перезолова.
Перезолов уточнил, что благодаря этой мере господдержки в регионе будут реализованы проекты по производству медицинской техники, а также спецтехники для строительной и коммунальной отраслей. Предприятия компенсировали часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Высвобожденные средства промпредприятия смогут вложить в дальнейшее развитие своих производств, а также в разработку новых инвестпроектов.
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