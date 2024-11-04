04 ноября 2024

Экс-мэра Сургута Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ взяла в разработку бывшего мэра Сургута Андрея Филатова
ФСБ взяла в разработку бывшего мэра Сургута Андрея Филатова Фото:

Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. По данным источников URA.RU, оперативные мероприятия проходили на ноябрьских праздниках, а суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у подозреваемого нет влияния на силовиков и местные элиты.

«Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. Оперативные мероприятия проходили на выходных. Суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у Филатова нет влияния на силовиков и местные элиты. Его подозревают в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), но он проходит по делу не как должностное лицо», — сообщает инсайдер.

В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в силовых структурах сообщают, что политика подозревают в коррупции.

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Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. По данным источников URA.RU, оперативные мероприятия проходили на ноябрьских праздниках, а суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у подозреваемого нет влияния на силовиков и местные элиты. «Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. Оперативные мероприятия проходили на выходных. Суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у Филатова нет влияния на силовиков и местные элиты. Его подозревают в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), но он проходит по делу не как должностное лицо», — сообщает инсайдер. В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в силовых структурах сообщают, что политика подозревают в коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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