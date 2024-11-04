Экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. По данным источников URA.RU, оперативные мероприятия проходили на ноябрьских праздниках, а суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у подозреваемого нет влияния на силовиков и местные элиты.
«Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. Оперативные мероприятия проходили на выходных. Суд по избранию меры пресечения состоится в Нижневартовске, где у Филатова нет влияния на силовиков и местные элиты. Его подозревают в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), но он проходит по делу не как должностное лицо», — сообщает инсайдер.
В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела. Источники в силовых структурах сообщают, что политика подозревают в коррупции.
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