В Александровском зале Большого Кремлевского дворца началась церемония вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот от новых иностранных послов. В мероприятии принимают участие посланники из 28 стран.
«Церемония вручения верительных грамот Путину новыми иностранными послами началась», — сообщает ТАСС. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии участвуют посланники из 28 стран, в том числе и недружественных, например, из Канады и Японии.
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