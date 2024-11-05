Путин принимает грамоты от новых послов, в том числе недружественных стран. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин принимает верительные грамоты от послов из 28 стран Фото:

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца началась церемония вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот от новых иностранных послов. В мероприятии принимают участие посланники из 28 стран.

«Церемония вручения верительных грамот Путину новыми иностранными послами началась», — сообщает ТАСС. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии участвуют посланники из 28 стран, в том числе и недружественных, например, из Канады и Японии.

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В Александровском зале Большого Кремлевского дворца началась церемония вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот от новых иностранных послов. В мероприятии принимают участие посланники из 28 стран. «Церемония вручения верительных грамот Путину новыми иностранными послами началась», — сообщает ТАСС. Там добавили, что церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии участвуют посланники из 28 стран, в том числе и недружественных, например, из Канады и Японии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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