В Екатеринбурге на стройке возле ТРЦ Veer Mall придавило рабочего

В Екатеринбурге днем 5 ноября на стройке детского сада возле торгово-развлекательного центра Veer Mall при обрушении конструкции пострадал рабочий. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«На территории строящегося объекта (проспект Космонавтов) рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», — следует из сообщения. Инцидент произошел примерно в 15:00.
Сотрудники прокуратуры организовали проверку. «Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», — отметили в ведомстве.
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