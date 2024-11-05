В Екатеринбурге на стройке возле ТРЦ Veer Mall придавило рабочего

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Клипарт. Пермь, орленок, рабочие, стройка
Пострадавшего госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 5 ноября на стройке детского сада возле торгово-развлекательного центра Veer Mall при обрушении конструкции пострадал рабочий. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На территории строящегося объекта (проспект Космонавтов) рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», — следует из сообщения. Инцидент произошел примерно в 15:00.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. «Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге днем 5 ноября на стройке детского сада возле торгово-развлекательного центра Veer Mall при обрушении конструкции пострадал рабочий. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории строящегося объекта (проспект Космонавтов) рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», — следует из сообщения. Инцидент произошел примерно в 15:00. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. «Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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