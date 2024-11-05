В Екатеринбурге на стройке возле ТРЦ Veer Mall придавило рабочего

05 ноября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пострадавшего госпитализировали (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге днем 5 ноября на стройке детского сада возле торгово-развлекательного центра Veer Mall при обрушении конструкции пострадал рабочий. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории строящегося объекта (проспект Космонавтов) рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», — следует из сообщения. Инцидент произошел примерно в 15:00. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. «Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 5 ноября на стройке детского сада возле торгово-развлекательного центра Veer Mall при обрушении конструкции пострадал рабочий. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На территории строящегося объекта (проспект Космонавтов) рабочий при выполнении работ по заливке перекрытий получил тяжелые травмы в связи с их частичным обрушением», — следует из сообщения. Инцидент произошел примерно в 15:00. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. «Будет установлено ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при осуществлении строительства», — отметили в ведомстве.