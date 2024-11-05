Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде. Фото, видео

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В Белгороде БПЛА ударил про жилому дому, есть пострадавшие
В Белгороде БПЛА ударил про жилому дому, есть пострадавшие Фото:
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На улице Каштановая в Белгороде беспилотник врезался в жилой дом. Из-за этого произошло возгорание, на место едут оперативные службы.

«Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде», — передает telegram-канал Shot. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. На место происшествия направляются спецслужбы. По предварительной информации, трое жителей получили ранения.

В Белгороде беспилотник прилетел в жилой дом
В Белгороде беспилотник прилетел в жилой дом
Фото:
В результате прилета БПЛА в доме вспыхнул пожар
В результате прилета БПЛА в доме вспыхнул пожар
Фото:

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На улице Каштановая в Белгороде беспилотник врезался в жилой дом. Из-за этого произошло возгорание, на место едут оперативные службы. «Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде», — передает telegram-канал Shot. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. На место происшествия направляются спецслужбы. По предварительной информации, трое жителей получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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