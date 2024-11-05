В Белгороде БПЛА ударил про жилому дому, есть пострадавшие
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
На улице Каштановая в Белгороде беспилотник врезался в жилой дом. Из-за этого произошло возгорание, на место едут оперативные службы.
«Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде», — передает telegram-канал Shot. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар. На место происшествия направляются спецслужбы. По предварительной информации, трое жителей получили ранения.
В Белгороде беспилотник прилетел в жилой дом
В результате прилета БПЛА в доме вспыхнул пожар
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