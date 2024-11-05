В Екатеринбурге отец изнасиловал четырехлетнюю дочь

05 ноября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Отец насиловал дочь, пока супруга была на работе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге отец изнасиловал четырехлетнюю дочь, пока второй ребенок находился в соседней комнате, а супруга была на работе. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшим 500 тысяч рублей, рассказали в «Консорциуме женских неправительственных объединений». «Мама ребенка вернулась домой с работы, и ее встретил младший сын, которому на тот момент было девять лет. Сын рассказал ей, что сначала услышал, как папа делает что-то непонятное с сестрой в комнате, а потом зашел к ним и увидел их вместе под одеялом. Мама поговорила с дочкой, и ребенок, как могла в силу малолетнего возраста, описала то, что произошло. Мама сразу обратилась в полицию, а на следующий день подозреваемого отправили в изолятор временного содержания», — передают представители центра слова адвоката Михаила Пичугова. По его словам, обвиняемый отрицал случившееся, однако экспертиза указывала на другое, подтверждая виновность отца. Помимо того, в ходе проверок было установлено, что девочка не склонна к фантазированию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Пичугову. Он подтвердил, что приговор мужчине вынесли 5 ноября в Верх-Исетском райсуде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отец изнасиловал четырехлетнюю дочь, пока второй ребенок находился в соседней комнате, а супруга была на работе. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить потерпевшим 500 тысяч рублей, рассказали в «Консорциуме женских неправительственных объединений». «Мама ребенка вернулась домой с работы, и ее встретил младший сын, которому на тот момент было девять лет. Сын рассказал ей, что сначала услышал, как папа делает что-то непонятное с сестрой в комнате, а потом зашел к ним и увидел их вместе под одеялом. Мама поговорила с дочкой, и ребенок, как могла в силу малолетнего возраста, описала то, что произошло. Мама сразу обратилась в полицию, а на следующий день подозреваемого отправили в изолятор временного содержания», — передают представители центра слова адвоката Михаила Пичугова. По его словам, обвиняемый отрицал случившееся, однако экспертиза указывала на другое, подтверждая виновность отца. Помимо того, в ходе проверок было установлено, что девочка не склонна к фантазированию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Пичугову. Он подтвердил, что приговор мужчине вынесли 5 ноября в Верх-Исетском райсуде.