«Коммерсант»: ушедшего в отставку главу Коми могут привлечь к СВО

Уйба может занять высокий пост в военной сфере
Экс-глава Республики Коми Владимир Уйба может занять должность, связанную со специальной военной операцией. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«По словам осведомленного источника... Уйба может получить высокий пост. Связанный с СВО и военной сферой», — передает издание.
Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. Ростислав Гольдштейн, бывший глава Еврейской автономной области, был назначен исполняющим обязанности главы региона.
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