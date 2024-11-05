05 ноября 2024

«Коммерсант»: ушедшего в отставку главу Коми могут привлечь к СВО

Ушедшему в отставку губернатору Республики Коми прочат военную карьеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Уйба может занять высокий пост в военной сфере
Уйба может занять высокий пост в военной сфере Фото:

Экс-глава Республики Коми Владимир Уйба может занять должность, связанную со специальной военной операцией. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«По словам осведомленного источника... Уйба может получить высокий пост. Связанный с СВО и военной сферой», — передает издание.

Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. Ростислав Гольдштейн, бывший глава Еврейской автономной области, был назначен исполняющим обязанности главы региона.

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Экс-глава Республики Коми Владимир Уйба может занять должность, связанную со специальной военной операцией. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «По словам осведомленного источника... Уйба может получить высокий пост. Связанный с СВО и военной сферой», — передает издание. Владимир Уйба ушел с поста губернатора Республики Коми 5 ноября. Ростислав Гольдштейн, бывший глава Еврейской автономной области, был назначен исполняющим обязанности главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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