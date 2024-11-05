05 ноября 2024

«Из крана течет болотная жижа»: тагильчане жалуются на воду. Видео

Тагильчане жалуются на воду из-под крана с сильным запахом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грязная вода из крана, вода, водосток, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, слив, грязная вода
Житель дома говорит, что такую воду они видят уже второй год Фото:

В Нижнем Тагиле жильцы района ГГМ по адресу Уральский проспект, 113 пожаловались на желто-зеленую воду из-под крана с запахом ила. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«Район ГГМ, Уральский проспект, 113. Вода второй год такая. Запах ила и тухлятины, будто из крана течет болотная жижа», — поделился житель дома с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева, пожаловались на воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации рассказал читатель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле жильцы района ГГМ по адресу Уральский проспект, 113 пожаловались на желто-зеленую воду из-под крана с запахом ила. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Район ГГМ, Уральский проспект, 113. Вода второй год такая. Запах ила и тухлятины, будто из крана течет болотная жижа», — поделился житель дома с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева, пожаловались на воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации рассказал читатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...