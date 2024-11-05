В Нижнем Тагиле жильцы района ГГМ по адресу Уральский проспект, 113 пожаловались на желто-зеленую воду из-под крана с запахом ила. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«Район ГГМ, Уральский проспект, 113. Вода второй год такая. Запах ила и тухлятины, будто из крана течет болотная жижа», — поделился житель дома с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева, пожаловались на воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации рассказал читатель.
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