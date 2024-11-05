Общество ЖКХ и Городская среда «Из крана течет болотная жижа»: тагильчане жалуются на воду. Видео Тагильчане жалуются на воду из-под крана с сильным запахом 06 ноября 2024 в 02:36 Размер текста - 17 + Житель дома говорит, что такую воду они видят уже второй год Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Тагиле жильцы района ГГМ по адресу Уральский проспект, 113 пожаловались на желто-зеленую воду из-под крана с запахом ила. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Район ГГМ, Уральский проспект, 113. Вода второй год такая. Запах ила и тухлятины, будто из крана течет болотная жижа», — поделился житель дома с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева, пожаловались на воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации рассказал читатель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле жильцы района ГГМ по адресу Уральский проспект, 113 пожаловались на желто-зеленую воду из-под крана с запахом ила. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «Район ГГМ, Уральский проспект, 113. Вода второй год такая. Запах ила и тухлятины, будто из крана течет болотная жижа», — поделился житель дома с telegram-каналом «Инцидент Нижний Тагил». Ранее URA.RU рассказывало, как в Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева, пожаловались на воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации рассказал читатель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям