«Запах ужасен»: жильцы «губернаторского» дома в центре Екатеринбурга бьют тревогу из-за воды. Фото

В ЖК «Ленина 8» в Екатеринбурге возникли проблемы с водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Жители жалуются на цвет и запах воды (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева (но он в ней пока не живет), пожаловались на желто-оранжевую воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации URA.RU рассказал читатель.

«В трех секциях бежит рыжая и вонючая вода. От нее пахнет мочой, у кого-то — канализацией», — поделился собеседник. По его словам, изначально в управляющей компании — Prinzip Service — заявляли, что в доме прошли «внеплановые профилактические работы», затем сообщили, что в ходе этих работ «выявили локальную течь и вынуждены были отключить общедомовой фильтр для устранения неисправности», и пришлось запитать дом напрямую от городских сетей.

По словам УК, никаких реагентов в трубы не добавляли. Однако жильцы так и не поняли, что им нужно предпринять, чтобы как можно скорее избавиться от желтой воды с запахом.

При этом в Prinzip Service корреспонденту URA.RU заявили, что дом не обслуживают. От дополнительных пояснений в компании отказались.

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В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева (но он в ней пока не живет), пожаловались на желто-оранжевую воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации URA.RU рассказал читатель. «В трех секциях бежит рыжая и вонючая вода. От нее пахнет мочой, у кого-то — канализацией», — поделился собеседник. По его словам, изначально в управляющей компании — Prinzip Service — заявляли, что в доме прошли «внеплановые профилактические работы», затем сообщили, что в ходе этих работ «выявили локальную течь и вынуждены были отключить общедомовой фильтр для устранения неисправности», и пришлось запитать дом напрямую от городских сетей. По словам УК, никаких реагентов в трубы не добавляли. Однако жильцы так и не поняли, что им нужно предпринять, чтобы как можно скорее избавиться от желтой воды с запахом. При этом в Prinzip Service корреспонденту URA.RU заявили, что дом не обслуживают. От дополнительных пояснений в компании отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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