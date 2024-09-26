В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева (но он в ней пока не живет), пожаловались на желто-оранжевую воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации URA.RU рассказал читатель.
«В трех секциях бежит рыжая и вонючая вода. От нее пахнет мочой, у кого-то — канализацией», — поделился собеседник. По его словам, изначально в управляющей компании — Prinzip Service — заявляли, что в доме прошли «внеплановые профилактические работы», затем сообщили, что в ходе этих работ «выявили локальную течь и вынуждены были отключить общедомовой фильтр для устранения неисправности», и пришлось запитать дом напрямую от городских сетей.
По словам УК, никаких реагентов в трубы не добавляли. Однако жильцы так и не поняли, что им нужно предпринять, чтобы как можно скорее избавиться от желтой воды с запахом.
При этом в Prinzip Service корреспонденту URA.RU заявили, что дом не обслуживают. От дополнительных пояснений в компании отказались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!