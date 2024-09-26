«Запах ужасен»: жильцы «губернаторского» дома в центре Екатеринбурга бьют тревогу из-за воды. Фото

В ЖК «Ленина 8» в Екатеринбурге возникли проблемы с водой

26 сентября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Жители жалуются на цвет и запах воды (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева (но он в ней пока не живет), пожаловались на желто-оранжевую воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации URA.RU рассказал читатель. «В трех секциях бежит рыжая и вонючая вода. От нее пахнет мочой, у кого-то — канализацией», — поделился собеседник. По его словам, изначально в управляющей компании — Prinzip Service — заявляли, что в доме прошли «внеплановые профилактические работы», затем сообщили, что в ходе этих работ «выявили локальную течь и вынуждены были отключить общедомовой фильтр для устранения неисправности», и пришлось запитать дом напрямую от городских сетей. По словам УК, никаких реагентов в трубы не добавляли. Однако жильцы так и не поняли, что им нужно предпринять, чтобы как можно скорее избавиться от желтой воды с запахом. При этом в Prinzip Service корреспонденту URA.RU заявили, что дом не обслуживают. От дополнительных пояснений в компании отказались. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы элитного ЖК «Ленина 8», где квартира у губернатора Евгения Куйвашева (но он в ней пока не живет), пожаловались на желто-оранжевую воду из-под крана с запахом урины. О неприятной ситуации URA.RU рассказал читатель. «В трех секциях бежит рыжая и вонючая вода. От нее пахнет мочой, у кого-то — канализацией», — поделился собеседник. По его словам, изначально в управляющей компании — Prinzip Service — заявляли, что в доме прошли «внеплановые профилактические работы», затем сообщили, что в ходе этих работ «выявили локальную течь и вынуждены были отключить общедомовой фильтр для устранения неисправности», и пришлось запитать дом напрямую от городских сетей. По словам УК, никаких реагентов в трубы не добавляли. Однако жильцы так и не поняли, что им нужно предпринять, чтобы как можно скорее избавиться от желтой воды с запахом. При этом в Prinzip Service корреспонденту URA.RU заявили, что дом не обслуживают. От дополнительных пояснений в компании отказались.