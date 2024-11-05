Edison Research: Трамп потерял поддержку американцев, а Харрис приобрела

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ухудшил свои результаты в сравнении с предыдущими выборами, его конкурент Камала Харрис, напротив, получила большую поддержку от американцев. Это следует из предварительных национальных экзит-полов Edison Research.
«44% избирателей отнеслись к Трампу благосклонно, по сравнению с 46% в экзит-полах 2020 года, когда он проиграл президенту Джо Байдену. К Харрис благосклонно отнеслись 48% респондентов, по сравнению с рейтингом Байдена в 52% в 2020 году», — передает результаты опроса агентство Reuters.
Сегодня, 5 ноября, в США проходят 60-е президентские выборы. Как проходят выборы и первые итоги голосования — в материале URA.RU.
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