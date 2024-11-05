05 ноября 2024

Edison Research: Трамп потерял поддержку американцев, а Харрис приобрела

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Появились первые данные об экзит-поллах на американских выборах
Появились первые данные об экзит-поллах на американских выборах Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ухудшил свои результаты в сравнении с предыдущими выборами, его конкурент Камала Харрис, напротив, получила большую поддержку от американцев. Это следует из предварительных национальных экзит-полов Edison Research.

«44% избирателей отнеслись к Трампу благосклонно, по сравнению с 46% в экзит-полах 2020 года, когда он проиграл президенту Джо Байдену. К Харрис благосклонно отнеслись 48% респондентов, по сравнению с рейтингом Байдена в 52% в 2020 году», — передает результаты опроса агентство Reuters.

Сегодня, 5 ноября, в США проходят 60-е президентские выборы. Как проходят выборы и первые итоги голосования — в материале URA.RU.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп ухудшил свои результаты в сравнении с предыдущими выборами, его конкурент Камала Харрис, напротив, получила большую поддержку от американцев. Это следует из предварительных национальных экзит-полов Edison Research. «44% избирателей отнеслись к Трампу благосклонно, по сравнению с 46% в экзит-полах 2020 года, когда он проиграл президенту Джо Байдену. К Харрис благосклонно отнеслись 48% респондентов, по сравнению с рейтингом Байдена в 52% в 2020 году», — передает результаты опроса агентство Reuters. Сегодня, 5 ноября, в США проходят 60-е президентские выборы. Как проходят выборы и первые итоги голосования — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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