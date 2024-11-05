Главное о выборах президента в США спустя полдня голосования: первые итоги, прогнозы экспертов

Сегодня, 5 ноября, в США проходят 60-е президентские выборы. Около 77 миллионов американцев досрочно отдали свой голос, включая действующего президента страны Джо Байдена. Из них 38,2% отдали голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, 36,1% — за республиканца Дональда Трампа. Как проходят выборы в США и первые итоги голосования — в материале URA.RU.
Как идет голосование
В 18:00 по московскому времени открылись избирательные участки в ряде американских штатов, включая все семь «колеблющихся» — Аризону, Висконсин, Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию и Северную Каролину. Первые участки закроются к двум часам ночи 6 ноября, последний — к девяти утра.
В округе Марикопа в Аризоне возникли проблемы на избирательном участке. По данным газеты Washington Post, одна из избирательниц потратила на заполнение бюллетеня 35 минут, что могло создать очереди и привести к сбоям в подсчете голосов. В Пенсильвании утром на двух участках возникли проблемы из-за опоздания судьи по выборам. По информации телеканала CNN, оба участка уже работают в обычном режиме.
Более 77 млн американцев проголосовали заранее. Из них 38,2% — за демократов, 36,1% — за республиканцев.
Как проходят выборы
После подсчета голосов избирателей пройдет голосование коллегии выборщиков, состоящей из 538 участников, представляющих каждый штат и округ Колумбия. Обычно это члены партий, бывшие политики и сторонники кандидатов. Отмечается, что конгрессмены и госслужащие не могут быть выборщиками.
Голосование выборщиков состоится 17 декабря, а 6 января члены Конгресса соберутся для подсчета голосов. Итоги утвердит и озвучит председатель Сената — действующий вице-президент.
Выборщики обычно голосуют в соответствии с выбором избирателей в своих штатах, но могут выбрать и другого кандидата, так как обязательный принцип голосования существует только в 29 из 50 штатов. Для победы кандидату нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. Если этого не произойдет, голосование перейдет в палату представителей, где будущему президенту потребуется поддержка как минимум от 26 из 50 штатов.
Что известно о кандидатах
Изначально от демократов должен был баллотироваться президент Джо Байден, но он сошел с гонки по состоянию здоровья. Вместо него была выдвинута действующий вице-президент Камала Харрис, первая женщина и темнокожий политик на этой должности в истории страны. Ранее она была генпрокурором Калифорнии и сенатором от этого штата. В качестве вице-президента она выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.
Кандидат от республиканцев — Дональд Трамп. Он является 45-м президентом США, бизнесменом и миллиардером с состоянием в 5,6 миллиардов долларов, согласно оценкам Forbes. Трамп победил Хиллари Клинтон в 2016 году и проиграл Байдену в 2020-м. Вице-президентом республиканец выбрал сенатора от штата Огайо и бывшего магната Джеймса Вэнса. Что о нем известно — в материале URA.RU.
Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис, в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
Прогнозы экспертов
Исследователь из Чикагского университета Роберт Пейп заявил в интервью The Economist, что в случае победы Харрис, в местах подсчета голосов могут произойти протесты из-за обвинений в мошенничестве. В том числе могут возникнуть угрозы насилия против ее сторонников. В случае победы Трампа также возможны масштабные протесты в крупных городах, которые могут перерасти в столкновения.
Бывший советник предвыборной кампании Барака Обамы Патти Солис Дойл заявила, что никто не может предсказать итоги выборов, а те, кто утверждают обратное, лгут. Она отметила, что это самые непредсказуемые выборы за более чем три десятилетия ее работы в политике. Бывший директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Дуглас Хей добавил, что противоречивые данные затрудняют формирование выводов.
Аналитики обеих партий затрудняются прогнозировать результаты голосования из-за высокой непредсказуемости. Они отмечают, что неопределенность связана с разделением электората и небольшими изменениями в опросах.
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