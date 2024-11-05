Следователи закончили расследование диверсии в воинской части в Подмосковье

06 ноября 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Троим задержанным предъявили обвинения в покушении на диверсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, обвиняемых в попытке устроить диверсию на территории воинской части в Подмосковье. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Игорь Поповский. «Всем троим предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями). Братьям Мельниковым в окончательной редакции вменены дополнительные обвинения в государственной измене (статья 275 УК РФ) и участии в запрещенной в РФ террористической организации (статья 205.5 УК РФ)», — пишет со ссылкой на Поповского ТАСС. По данным следствия, обвиняемые планировали совершить диверсию в Дмитровском районе Московской области. Они были завербованы украинскими спецслужбами и собирались совершить поджог автомобильной и другой военной техники в одной из военных частей. Как сообщало URA.RU ранее, в Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта. Им назначили наказания в виде лишения свободы от 8,5 до 23 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, обвиняемых в попытке устроить диверсию на территории воинской части в Подмосковье. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Игорь Поповский. «Всем троим предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями). Братьям Мельниковым в окончательной редакции вменены дополнительные обвинения в государственной измене (статья 275 УК РФ) и участии в запрещенной в РФ террористической организации (статья 205.5 УК РФ)», — пишет со ссылкой на Поповского ТАСС. По данным следствия, обвиняемые планировали совершить диверсию в Дмитровском районе Московской области. Они были завербованы украинскими спецслужбами и собирались совершить поджог автомобильной и другой военной техники в одной из военных частей. Как сообщало URA.RU ранее, в Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта. Им назначили наказания в виде лишения свободы от 8,5 до 23 лет.