05 ноября 2024

Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге, люди опаздывают на работу. Фото

Екатеринбург встал в семибалльные пробки из-за снега
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад повлиял и на работу общественного транспорта
Снегопад повлиял и на работу общественного транспорта Фото:

Обрушившийся на Екатеринбург снегопад стал причиной семибалльных пробок. Несколько читателей URA.RU поделились, что не могут дождаться общественный транспорт, из-за чего опаздывают на работу.

«Мало того что пробки, ничего не едет, я автобус минут 15 ждала на конечной остановке, и кроме него никто вообще не приехал», — делится читательница. «На Старом Сибирском тракте вообще ад. Пробка от остановки „Тубсанаторий“ до остановки „Гагарина“ (через Калининский мост)», — говорит другая горожанка. Также проблемы наблюдаются на дороге из Академического.

Судя по «Яндекс Карте», сильно затруднено движение на улицах Бебеля, Суходольской, Щербакова, Белинского, Малышева, Комсомольской. Также зафиксировано минимум три аварии. По данным синоптиков, снег будет идти весь день.

Департамент информационной политики сообщает, что дороги Свердловской области расчищают снегоуборочные машины. «Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы добраться до работы, предстоит пройти целый квест
Чтобы добраться до работы, предстоит пройти целый квест
Фото:
Люди толпятся на остановках в ожидании транспорта
Люди толпятся на остановках в ожидании транспорта
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обрушившийся на Екатеринбург снегопад стал причиной семибалльных пробок. Несколько читателей URA.RU поделились, что не могут дождаться общественный транспорт, из-за чего опаздывают на работу. «Мало того что пробки, ничего не едет, я автобус минут 15 ждала на конечной остановке, и кроме него никто вообще не приехал», — делится читательница. «На Старом Сибирском тракте вообще ад. Пробка от остановки „Тубсанаторий“ до остановки „Гагарина“ (через Калининский мост)», — говорит другая горожанка. Также проблемы наблюдаются на дороге из Академического. Судя по «Яндекс Карте», сильно затруднено движение на улицах Бебеля, Суходольской, Щербакова, Белинского, Малышева, Комсомольской. Также зафиксировано минимум три аварии. По данным синоптиков, снег будет идти весь день. Департамент информационной политики сообщает, что дороги Свердловской области расчищают снегоуборочные машины. «Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости», — рассказали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...