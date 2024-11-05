Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге, люди опаздывают на работу. Фото

Екатеринбург встал в семибалльные пробки из-за снега

06 ноября 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Снегопад повлиял и на работу общественного транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU Обрушившийся на Екатеринбург снегопад стал причиной семибалльных пробок. Несколько читателей URA.RU поделились, что не могут дождаться общественный транспорт, из-за чего опаздывают на работу. «Мало того что пробки, ничего не едет, я автобус минут 15 ждала на конечной остановке, и кроме него никто вообще не приехал», — делится читательница. «На Старом Сибирском тракте вообще ад. Пробка от остановки „Тубсанаторий“ до остановки „Гагарина“ (через Калининский мост)», — говорит другая горожанка. Также проблемы наблюдаются на дороге из Академического. Судя по «Яндекс Карте», сильно затруднено движение на улицах Бебеля, Суходольской, Щербакова, Белинского, Малышева, Комсомольской. Также зафиксировано минимум три аварии. По данным синоптиков, снег будет идти весь день. Департамент информационной политики сообщает, что дороги Свердловской области расчищают снегоуборочные машины. «Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости», — рассказали в пресс-службе. Скриншот «Яндекс Карт» Чтобы добраться до работы, предстоит пройти целый квест Фото: Илья Московец © URA.RU Люди толпятся на остановках в ожидании транспорта Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обрушившийся на Екатеринбург снегопад стал причиной семибалльных пробок. Несколько читателей URA.RU поделились, что не могут дождаться общественный транспорт, из-за чего опаздывают на работу. «Мало того что пробки, ничего не едет, я автобус минут 15 ждала на конечной остановке, и кроме него никто вообще не приехал», — делится читательница. «На Старом Сибирском тракте вообще ад. Пробка от остановки „Тубсанаторий“ до остановки „Гагарина“ (через Калининский мост)», — говорит другая горожанка. Также проблемы наблюдаются на дороге из Академического. Судя по «Яндекс Карте», сильно затруднено движение на улицах Бебеля, Суходольской, Щербакова, Белинского, Малышева, Комсомольской. Также зафиксировано минимум три аварии. По данным синоптиков, снег будет идти весь день. Департамент информационной политики сообщает, что дороги Свердловской области расчищают снегоуборочные машины. «Для устранения зимней скользкости на автодорогах работают 159 единиц техники: 114 комбинированных дорожных машин, 17 автомобилей с отвалом, 16 автогрейдеров и 12 единиц прочей техники, использовано 840 тонн пескосоляной смеси. Работы будут продолжать до полного устранения зимней скользкости», — рассказали в пресс-службе.