В эстонской Нарве нашли экстази в форме головы Трампа

В городе Нарва, Эстония, было обнаружено 35 тысяч таблеток наркотика экстази, изготовленных в виде головы американского политика Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Eesti Ekspress. Находка была сделана в одном из гаражей города.
«В гараже Нарвакате были обнаружены 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа», — уточнила эстонская газета. По данным полиции, стоимость такой партии наркотиков при уличной продаже может достигать двух миллионов евро.
Подозреваемые в совершении преступления находятся в ожидании судебного решения. У одного из них обнаружены запрещенные законом вещества.
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