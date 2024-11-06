В эстонской Нарве нашли экстази в форме головы Трампа

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В эстонском городе нашли 35 тысяч таблеток веществ в виде головы Трампа
В эстонском городе нашли 35 тысяч таблеток веществ в виде головы Трампа Фото:

В городе Нарва, Эстония, было обнаружено 35 тысяч таблеток наркотика экстази, изготовленных в виде головы американского политика Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Eesti Ekspress. Находка была сделана в одном из гаражей города.

«В гараже Нарвакате были обнаружены 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа», — уточнила эстонская газета. По данным полиции, стоимость такой партии наркотиков при уличной продаже может достигать двух миллионов евро.

Подозреваемые в совершении преступления находятся в ожидании судебного решения. У одного из них обнаружены запрещенные законом вещества. 

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В городе Нарва, Эстония, было обнаружено 35 тысяч таблеток наркотика экстази, изготовленных в виде головы американского политика Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Eesti Ekspress. Находка была сделана в одном из гаражей города. «В гараже Нарвакате были обнаружены 35 000 таблеток экстази в форме головы Дональда Трампа», — уточнила эстонская газета. По данным полиции, стоимость такой партии наркотиков при уличной продаже может достигать двух миллионов евро. Подозреваемые в совершении преступления находятся в ожидании судебного решения. У одного из них обнаружены запрещенные законом вещества. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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