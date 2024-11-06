У детей в девяти регионах России заподозрили вирус Коксаки

В девяти регионах России зафиксированы случаи заболевания, напоминающего вирус Коксаки. Инфекция была выявлена в детских садах и школах, включая такие крупные регионы как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
«Минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. <...> В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях», — сообщают «Известия». Эксперты также предполагают, что вирус мог быть завезен из курортных стран, в том числе из Турции, что усугубляет ситуацию с его распространением среди детей.
В Ижевской и Владимирской областях отмечается отсутствие вспышек заболеваемости, как сообщают местные здравоохранительные власти. Они также подчеркивают, что все зарегистрированные случаи инфекции Коксаки получают лечение в соответствии с установленными рекомендациями, и находятся под медицинским наблюдением лишь изолированные случаи заболевания.
В целях мониторинга эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор инициировал функционирование горячей линии. Это позволит собирать данные о подозрениях на заболевание и фактической заболеваемости, как передают корреспонденты «Известий» со ссылкой на официальные источники. Для анализа возможного распространения вируса и оценки текущей ситуации, Роспотребнадзор обратился за информацией о случаях заболевания Коксаки на турецких курортах к представителям Турции.
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