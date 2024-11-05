05 ноября 2024

Госавтоинспекция приостановила регистрацию машин и выдачу прав в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбой в работе устраняют специалисты (архивное фото)
Сбой в работе устраняют специалисты (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция 6 ноября приостановила регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По техническим причинам в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области, оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — сообщает челябинская Госавтоинспекция в telegram-канале. Проводятся работы по устранению технической неисправности. Об их окончании будет сообщено дополнительно.

Ранее аналогичный сбой произошел в Челябинской области 12 октября. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона.

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Госавтоинспекция 6 ноября приостановила регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По техническим причинам в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области, оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — сообщает челябинская Госавтоинспекция в telegram-канале. Проводятся работы по устранению технической неисправности. Об их окончании будет сообщено дополнительно. Ранее аналогичный сбой произошел в Челябинской области 12 октября. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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