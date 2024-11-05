Госавтоинспекция приостановила регистрацию машин и выдачу прав в Челябинске

Госавтоинспекция 6 ноября приостановила регистрацию машин и выдачу прав в Челябинской области по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По техническим причинам в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области, оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно приостановлено», — сообщает челябинская Госавтоинспекция в telegram-канале. Проводятся работы по устранению технической неисправности. Об их окончании будет сообщено дополнительно.
Ранее аналогичный сбой произошел в Челябинской области 12 октября. Водителям временно прекратили оказывать государственные услуги в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона.
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