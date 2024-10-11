11 октября 2024

В Челябинске приостановили выдачу госномеров и водительских прав

В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дежурный, гибдд
Сбой привел к приостановке выдачи госномеров в Челябинской области Фото:

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области 12 октября временно прекратили оказывать государственные услуги. Это связано со сбоем в электроснабжении, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

«Из-за технических неисправностей с электроснабжением приостановлена работа по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Специалисты уже работают над устранением проблем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Госавтоинспекции пообещали проинформировать о возобновлении работы подразделений. Агентство URA.RU сообщит об изменениях дополнительно.

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В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области 12 октября временно прекратили оказывать государственные услуги. Это связано со сбоем в электроснабжении, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. «Из-за технических неисправностей с электроснабжением приостановлена работа по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Специалисты уже работают над устранением проблем», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Госавтоинспекции пообещали проинформировать о возобновлении работы подразделений. Агентство URA.RU сообщит об изменениях дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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