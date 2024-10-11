Общество Транспорт В Челябинске приостановили выдачу госномеров и водительских прав В Челябинской области приостановили регистрацию автомобилей 12 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Сбой привел к приостановке выдачи госномеров в Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области 12 октября временно прекратили оказывать государственные услуги. Это связано со сбоем в электроснабжении, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. «Из-за технических неисправностей с электроснабжением приостановлена работа по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Специалисты уже работают над устранением проблем», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Госавтоинспекции пообещали проинформировать о возобновлении работы подразделений. Агентство URA.RU сообщит об изменениях дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области 12 октября временно прекратили оказывать государственные услуги. Это связано со сбоем в электроснабжении, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. «Из-за технических неисправностей с электроснабжением приостановлена работа по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Специалисты уже работают над устранением проблем», — сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Госавтоинспекции пообещали проинформировать о возобновлении работы подразделений. Агентство URA.RU сообщит об изменениях дополнительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям