В Челябинске приостановили выдачу госномеров и водительских прав

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области 12 октября временно прекратили оказывать государственные услуги. Это связано со сбоем в электроснабжении, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
«Из-за технических неисправностей с электроснабжением приостановлена работа по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Специалисты уже работают над устранением проблем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты Госавтоинспекции пообещали проинформировать о возобновлении работы подразделений. Агентство URA.RU сообщит об изменениях дополнительно.
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