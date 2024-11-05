В Кургане отменили три авиарейса

Из Кургана больше полетит самолет до Сургута с 12 ноября. Последний вылет самолета — 30 ноября. А 1 января в новом году не состоится вылет в Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщил аэропорт Кургана.
«Авиакомпания „Ютэйр“ с 12 ноября 2024 отменяет рейсы по маршруту Сургут-Курган-Сургут. Запланирован рейс только на 30 декабря. <...> 1 января 2025 года рейсы ЕО347/348, ЕО519/520 — отменены», — указано на сайте аэропорта.
Ранее URA.RU писало о том, какие рейсы из Кургана были отменены в 2024 году. Главной причиной отмены авиарейсов называют низкий спрос на перелеты. Авиаперевозки из Кургана не помогло сохранить даже субсидирование со стороны правительства региона.
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