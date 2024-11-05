05 ноября 2024

На смену снегопадам в Свердловскую область придет тепло

В Свердловской области потеплеет до +2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Екатеринбурге, снег, зима, екатеринбург , виды екатеринбурга
В выходные дни регион ожидает небольшое потепление (архивное фото) Фото:

После продолжительных снегопадов, которые накрыли Свердловскую область, ожидается потепление. В ближайшие выходные температура воздуха прогреется до +2 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

В предстоящие выходные жители региона смогут ощутить постепенное повышение температуры. По данным метеорологической службы, 9 ноября ночь принесет мороз, температура воздуха опустится до -3 градусов, однако днем ожидается потепление до +1 градуса. На следующий день, 10 ноября, ночные температуры будут на уровне +1 градуса, а в течение дня термометр поднимется до +2 градусов.

Утром 6 ноября Екатеринбург накрыл сильный снегопад, который в одно мгновение изменил привычный ритм города. Снежные дожди запорошили дороги и тротуары, создав зимнюю атмосферу, но вместе с тем осложнили передвижение для автомобилистов и пешеходов. Водители с трудом пробираются по заснеженным трассам. Пассажиры общественного транспорта оказались в тупике: автобусы и троллейбусы не успевали следовать по расписанию, а горожане опаздывали на работу. URA.RU следит в режиме онлайн, какие последствия несет стихия.

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После продолжительных снегопадов, которые накрыли Свердловскую область, ожидается потепление. В ближайшие выходные температура воздуха прогреется до +2 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. В предстоящие выходные жители региона смогут ощутить постепенное повышение температуры. По данным метеорологической службы, 9 ноября ночь принесет мороз, температура воздуха опустится до -3 градусов, однако днем ожидается потепление до +1 градуса. На следующий день, 10 ноября, ночные температуры будут на уровне +1 градуса, а в течение дня термометр поднимется до +2 градусов. Утром 6 ноября Екатеринбург накрыл сильный снегопад, который в одно мгновение изменил привычный ритм города. Снежные дожди запорошили дороги и тротуары, создав зимнюю атмосферу, но вместе с тем осложнили передвижение для автомобилистов и пешеходов. Водители с трудом пробираются по заснеженным трассам. Пассажиры общественного транспорта оказались в тупике: автобусы и троллейбусы не успевали следовать по расписанию, а горожане опаздывали на работу. URA.RU следит в режиме онлайн, какие последствия несет стихия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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