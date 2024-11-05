На смену снегопадам в Свердловскую область придет тепло

В Свердловской области потеплеет до +2 градусов

06 ноября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В выходные дни регион ожидает небольшое потепление (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU После продолжительных снегопадов, которые накрыли Свердловскую область, ожидается потепление. В ближайшие выходные температура воздуха прогреется до +2 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. В предстоящие выходные жители региона смогут ощутить постепенное повышение температуры. По данным метеорологической службы, 9 ноября ночь принесет мороз, температура воздуха опустится до -3 градусов, однако днем ожидается потепление до +1 градуса. На следующий день, 10 ноября, ночные температуры будут на уровне +1 градуса, а в течение дня термометр поднимется до +2 градусов. Утром 6 ноября Екатеринбург накрыл сильный снегопад, который в одно мгновение изменил привычный ритм города. Снежные дожди запорошили дороги и тротуары, создав зимнюю атмосферу, но вместе с тем осложнили передвижение для автомобилистов и пешеходов. Водители с трудом пробираются по заснеженным трассам. Пассажиры общественного транспорта оказались в тупике: автобусы и троллейбусы не успевали следовать по расписанию, а горожане опаздывали на работу. URA.RU следит в режиме онлайн, какие последствия несет стихия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После продолжительных снегопадов, которые накрыли Свердловскую область, ожидается потепление. В ближайшие выходные температура воздуха прогреется до +2 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. В предстоящие выходные жители региона смогут ощутить постепенное повышение температуры. По данным метеорологической службы, 9 ноября ночь принесет мороз, температура воздуха опустится до -3 градусов, однако днем ожидается потепление до +1 градуса. На следующий день, 10 ноября, ночные температуры будут на уровне +1 градуса, а в течение дня термометр поднимется до +2 градусов. Утром 6 ноября Екатеринбург накрыл сильный снегопад, который в одно мгновение изменил привычный ритм города. Снежные дожди запорошили дороги и тротуары, создав зимнюю атмосферу, но вместе с тем осложнили передвижение для автомобилистов и пешеходов. Водители с трудом пробираются по заснеженным трассам. Пассажиры общественного транспорта оказались в тупике: автобусы и троллейбусы не успевали следовать по расписанию, а горожане опаздывали на работу. URA.RU следит в режиме онлайн, какие последствия несет стихия.