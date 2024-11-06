Жена рэпера T-Killah подарила челябинской модели Шейк пакет русских конфет. Видео

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В ответ на подарок Шейк ответила "Спасибо большое"
В ответ на подарок Шейк ответила "Спасибо большое" Фото:

Блогер и жена рэпера T-Killah Мария Тарасова посетила светский ужин бренда косметики d`Alba, где подарила уроженке Еманжелинска (Челябинская область) модели Ирине Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), русские конфеты. Видео с передачей презента Тарасова опубликовала в соцсети.

«Всегда брать с собой любимые конфеты из детства, чтобы однажды порадовать Ирину Шейк», — подписала свой пост Тарасова на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Шейк получила в подарок конфеты «Батончики».

Конфеты Тарасова вручила манекенщице на светском ужине косметического бренда, лицом которого недавно стала сама Ирина Шейк. На мероприятие модель выбрала нестандартный образ — блестящее мини-платье и спортивное черное худи.

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Блогер и жена рэпера T-Killah Мария Тарасова посетила светский ужин бренда косметики d`Alba, где подарила уроженке Еманжелинска (Челябинская область) модели Ирине Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), русские конфеты. Видео с передачей презента Тарасова опубликовала в соцсети. «Всегда брать с собой любимые конфеты из детства, чтобы однажды порадовать Ирину Шейк», — подписала свой пост Тарасова на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Шейк получила в подарок конфеты «Батончики». Конфеты Тарасова вручила манекенщице на светском ужине косметического бренда, лицом которого недавно стала сама Ирина Шейк. На мероприятие модель выбрала нестандартный образ — блестящее мини-платье и спортивное черное худи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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