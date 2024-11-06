Блогер и жена рэпера T-Killah Мария Тарасова посетила светский ужин бренда косметики d`Alba, где подарила уроженке Еманжелинска (Челябинская область) модели Ирине Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), русские конфеты. Видео с передачей презента Тарасова опубликовала в соцсети.
«Всегда брать с собой любимые конфеты из детства, чтобы однажды порадовать Ирину Шейк», — подписала свой пост Тарасова на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Шейк получила в подарок конфеты «Батончики».
Конфеты Тарасова вручила манекенщице на светском ужине косметического бренда, лицом которого недавно стала сама Ирина Шейк. На мероприятие модель выбрала нестандартный образ — блестящее мини-платье и спортивное черное худи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!