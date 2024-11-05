Челябинская модель Шейк пришла на светский ужин в блестящем платье-мини и худи. Фото

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Выбор своего образа на светский ужин Шейк не объяснила
Выбор своего образа на светский ужин Шейк не объяснила Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась в блестящем коротком платье на светском ужине бренда косметики. На снимках в соцсети Шейк заметно, что поверх у нее была надета черная кофта с капюшоном.

«Лучшее время поработать с d`Alba. Люблю вас, и спасибо за то, что запечатлели меня», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В середине октября стало известно, что Ирина Шейк снялась для рекламной кампании косметической продукции бренда d`Alba. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем.

Ирина Шейк являема лицом бренда, в честь которого проводился ужин
Ирина Шейк являема лицом бренда, в честь которого проводился ужин
Фото:

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась в блестящем коротком платье на светском ужине бренда косметики. На снимках в соцсети Шейк заметно, что поверх у нее была надета черная кофта с капюшоном. «Лучшее время поработать с d`Alba. Люблю вас, и спасибо за то, что запечатлели меня», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В середине октября стало известно, что Ирина Шейк снялась для рекламной кампании косметической продукции бренда d`Alba. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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