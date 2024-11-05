Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, появилась в блестящем коротком платье на светском ужине бренда косметики. На снимках в соцсети Шейк заметно, что поверх у нее была надета черная кофта с капюшоном.
«Лучшее время поработать с d`Alba. Люблю вас, и спасибо за то, что запечатлели меня», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
В середине октября стало известно, что Ирина Шейк снялась для рекламной кампании косметической продукции бренда d`Alba. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем.
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