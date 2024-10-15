Уроженка челябинского Еманжелинска, топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) снялась для рекламной кампании косметической продукции. Кадры с Шейк бренд d`Alba Russia опубликовал в своем официальном telegram-канале.
«Новая эра, новая d`Alba с Ириной Шейк», — подписал бренд свой пост в telegram-канале. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем.
За 2024 год Шейк три раза стала лицом российского бренда Gloria Jeans. В апреле модель снялась в нескольких повседневных нарядах, а в мае продемонстрировала два летних образа. Осеннюю коллекцию одежды Ирина Шейк представила в конце августа.
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