Челябинская модель Ирина Шейк стала лицом бренда косметики. Видео

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Ирина Шейк рекламирует сыворотку для лица
Ирина Шейк рекламирует сыворотку для лица Фото:

Уроженка челябинского Еманжелинска, топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) снялась для рекламной кампании косметической продукции. Кадры с Шейк бренд d`Alba Russia опубликовал в своем официальном telegram-канале.

«Новая эра, новая d`Alba с Ириной Шейк», — подписал бренд свой пост в telegram-канале. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем.

За 2024 год Шейк три раза стала лицом российского бренда Gloria Jeans. В апреле модель снялась в нескольких повседневных нарядах, а в мае продемонстрировала два летних образа. Осеннюю коллекцию одежды Ирина Шейк представила в конце августа. 

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Уроженка челябинского Еманжелинска, топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова) снялась для рекламной кампании косметической продукции. Кадры с Шейк бренд d`Alba Russia опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Новая эра, новая d`Alba с Ириной Шейк», — подписал бренд свой пост в telegram-канале. В ролике модель представила спрей-сыворотку с белым трюфелем. За 2024 год Шейк три раза стала лицом российского бренда Gloria Jeans. В апреле модель снялась в нескольких повседневных нарядах, а в мае продемонстрировала два летних образа. Осеннюю коллекцию одежды Ирина Шейк представила в конце августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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