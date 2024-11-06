В Донецке украли деньги погибшего участника СВО из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, зарплата, банковская карта, деньги, наличные, купюры
Дело о краже средств передали в военно-следственное управление Фото:

Неизвестные из Донецка украли деньги с зарплатной карты солдата из Екатеринбурга, погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине. О краже узнали родные бойца, которые получили СМС-оповещение от банка. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Месяц назад направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО. Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершено это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал Иванов в своем telegram-канале.

По его словам, с момента выдачи свидетельства о смерти до снятия денег с карты прошло 17 дней. Для дальнейшего разбирательства дело направлено в военно-следственное управление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные из Донецка украли деньги с зарплатной карты солдата из Екатеринбурга, погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине. О краже узнали родные бойца, которые получили СМС-оповещение от банка. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Месяц назад направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО. Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершено это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, с момента выдачи свидетельства о смерти до снятия денег с карты прошло 17 дней. Для дальнейшего разбирательства дело направлено в военно-следственное управление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...