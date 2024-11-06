В Донецке украли деньги погибшего участника СВО из Екатеринбурга

Неизвестные из Донецка украли деньги с зарплатной карты солдата из Екатеринбурга, погибшего в зоне спецоперации РФ на Украине. О краже узнали родные бойца, которые получили СМС-оповещение от банка. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Месяц назад направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО. Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершено это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал Иванов в своем telegram-канале.
По его словам, с момента выдачи свидетельства о смерти до снятия денег с карты прошло 17 дней. Для дальнейшего разбирательства дело направлено в военно-следственное управление.
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