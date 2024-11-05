05 ноября 2024

В Тюмени Ватутино застроят многоэтажками

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые дома начнут строить в 2025 году
Первые дома начнут строить в 2025 году Фото:

В Тюмени в микрорайоне Ватутино построят многоэтажные дома с паркингом, поликлинику и МФЦ, первые здания начнут возводить в 2025 году. Такая информация указана в постановлении администрации, которое имеется в распоряжении URA.RU.

«Проектируемая территория в районе улиц Магаданская — Волочаевская. Предусмотрено размещение комплекса многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в составе, этажность 8-17, жилой площадью 31 449 квадратных метров», — сообщается в документе.

Также в микрорайоне хотят оборудовать МФЦ, поликлинику на 100 посещений в смену, спортивный клуб, магазины, аптеку и кафе. В ЖК создадут наземный и подземный паркинг на 150 и 458 мест соответственно.

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В Тюмени в микрорайоне Ватутино построят многоэтажные дома с паркингом, поликлинику и МФЦ, первые здания начнут возводить в 2025 году. Такая информация указана в постановлении администрации, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Проектируемая территория в районе улиц Магаданская — Волочаевская. Предусмотрено размещение комплекса многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в составе, этажность 8-17, жилой площадью 31 449 квадратных метров», — сообщается в документе. Также в микрорайоне хотят оборудовать МФЦ, поликлинику на 100 посещений в смену, спортивный клуб, магазины, аптеку и кафе. В ЖК создадут наземный и подземный паркинг на 150 и 458 мест соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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