В Тюмени Ватутино застроят многоэтажками

В Тюмени в микрорайоне Ватутино построят многоэтажные дома с паркингом, поликлинику и МФЦ, первые здания начнут возводить в 2025 году. Такая информация указана в постановлении администрации, которое имеется в распоряжении URA.RU.
«Проектируемая территория в районе улиц Магаданская — Волочаевская. Предусмотрено размещение комплекса многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания в составе, этажность 8-17, жилой площадью 31 449 квадратных метров», — сообщается в документе.
Также в микрорайоне хотят оборудовать МФЦ, поликлинику на 100 посещений в смену, спортивный клуб, магазины, аптеку и кафе. В ЖК создадут наземный и подземный паркинг на 150 и 458 мест соответственно.
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