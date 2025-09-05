Мэр Тюмени анонсировал финальные кадровые перестановки в своей команде

Мэр Тюмени Максим Афанасьев до конца года планирует завершить изменения в структуре городской администрации. За 14 месяцев во главе города он уже полностью обновил состав своих заместителей. О планах реформировать свою управленческую команду глава областной столицы рассказал корреспонденту URA.RU.
«Прошел только год. Мы только по сути понимать начинаем особенности управленческой системы. На мой взгляд, нельзя приходить и сразу шашкой махать, какую-то команду утвердить, систему. Это может навредить, все надо делать последовательно, эволюционно. Год очень много дал. Думаю, последние штрихи мы до конца года точно уже сделаем и все», — поделился Максим Афанасьев.
По словам мэра, в управлении городом должно быть меньше начальников. Еще в Тобольске, который Афанасьев возглавлял с 2019 по 2024 год, по его мнению, хорошо показала себя практика совмещения чиновниками позиций заместителей мэра и директоров департаментов. Сейчас в команде Афанасьева из восьми замов департаментами руководят четверо.
«Мой принцип по структуре такой: больше гребцов, меньше начальников. Когда зам главы [по совместительству] директор департамента, — он имеет два направления: и руководящее, и исполняющее. Я эту практику и в Тобольске применял, и здесь. Считаю, что она себя оправдала», — подчеркнул глава Тюмени.
Последним кадровым решением в мэрии стало повышение главы депфинансов Артема Катренко до заместителя мэра. Как ранее сообщало URA.RU, полную замену старого состава замов главы Тюмени Максим Афанасьев завершил спустя 11 месяцев с назначения на должность.
