В Тюмени появится еще одна служба каршеринга

Каршеринг — это краткосрочная аренда авто
В Тюмени появится каршеринг «Яндекс драйв». Об этом сообщает пресс-служба компании. В настоящее время в столице региона уже работают три сервиса, оказывающие подобные услуги.
«В Тюмени заработает „Яндекс драйв“. Это случится в сентябре. Подробности использования станут известны в день запуска», — рассказали в компании.
В настоящий момент в Тюмени услуги каршеринга также предоставляют Cars7, «БериВоди» и RentCar. Арендовать в них пользователи могут как обычные машины, так и авто премиум-класса.
