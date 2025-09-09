В Тюмени появится еще одна служба каршеринга

Каршеринг — это краткосрочная аренда авто
Каршеринг — это краткосрочная аренда авто

В Тюмени появится каршеринг «Яндекс драйв». Об этом сообщает пресс-служба компании. В настоящее время в столице региона уже работают три сервиса, оказывающие подобные услуги.

«В Тюмени заработает „Яндекс драйв“. Это случится в сентябре. Подробности использования станут известны в день запуска», — рассказали в компании.

В настоящий момент в Тюмени услуги каршеринга также предоставляют Cars7, «БериВоди» и RentCar. Арендовать в них пользователи могут как обычные машины, так и авто премиум-класса.

