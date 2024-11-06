Торги акциями челябинского золотодобытчика стартовали на бирже Санкт-Петербурга

Торги акциями холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») начались на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Как заявили в пресс-службе компании, это отразится на ликвидности бумаг.
«С 6 ноября акции „ЮГК“ включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это положительно скажется на ликвидности наших бумаг, так как с сегодняшнего дня они будут торговаться сразу на двух биржевых площадках», — уточнили в компании.
Включение акций в некотировальную часть говорит о том, что они прошли проверку. Ценные бумаги соответствуют критериям, необходимым для допуска к организованным торгам на бирже.
Холдинг направил документы для перевода своих акций в первый котировальный список Московской биржи. В «ЮГК» напомнили, что акции золотодобытчика участвуют в расчете несколько индексов Мосбиржи. Среди них есть индекс IPO, индекс средней и малой капитализации, индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс металлов и добычи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!