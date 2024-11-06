Торги акциями челябинского золотодобытчика стартовали на бирже Санкт-Петербурга

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Акции вошли в список биржи Санкт-Петербурга 6 ноября
Акции вошли в список биржи Санкт-Петербурга 6 ноября Фото:

Торги акциями холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») начались на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Как заявили в пресс-службе компании, это отразится на ликвидности бумаг.

«С 6 ноября акции „ЮГК“ включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это положительно скажется на ликвидности наших бумаг, так как с сегодняшнего дня они будут торговаться сразу на двух биржевых площадках», — уточнили в компании.

Включение акций в некотировальную часть говорит о том, что они прошли проверку. Ценные бумаги соответствуют критериям, необходимым для допуска к организованным торгам на бирже.

Холдинг направил документы для перевода своих акций в первый котировальный список Московской биржи. В «ЮГК» напомнили, что акции золотодобытчика участвуют в расчете несколько индексов Мосбиржи. Среди них есть индекс IPO, индекс средней и малой капитализации, индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс металлов и добычи.

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Торги акциями холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») начались на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Как заявили в пресс-службе компании, это отразится на ликвидности бумаг. «С 6 ноября акции „ЮГК“ включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это положительно скажется на ликвидности наших бумаг, так как с сегодняшнего дня они будут торговаться сразу на двух биржевых площадках», — уточнили в компании. Включение акций в некотировальную часть говорит о том, что они прошли проверку. Ценные бумаги соответствуют критериям, необходимым для допуска к организованным торгам на бирже. Холдинг направил документы для перевода своих акций в первый котировальный список Московской биржи. В «ЮГК» напомнили, что акции золотодобытчика участвуют в расчете несколько индексов Мосбиржи. Среди них есть индекс IPO, индекс средней и малой капитализации, индекс акций широкого рынка и отраслевой индекс металлов и добычи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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