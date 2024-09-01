01 сентября 2024

Акции челябинского золотопромышленника войдут в индексы Мосбиржи

Мосбиржа включит акции челябинского «ЮГК» в два индекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Акции "ЮГК" включат в расчет двух индексов биржи
Акции "ЮГК" включат в расчет двух индексов биржи Фото:

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова Московская биржа планирует включить в два своих индекса. Как сообщили в пресс-службе Мосбиржи, ценные бумаги включили в лист ожидания.

«В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО 'ЮГК'», — отметили в пресс-службе Московской биржи. Изменения в индексах сформированы согласно рекомендациям Индексного комитета.

Новации начнут действовать с 20 сентября. Индексы являются одними из ключевых показателей состояния российского фондового рынка. Оба индекса включают в себя бумаги наиболее ликвидных и капитализированных компаний, торгуемых на Московской бирже. Показатели отражают общее направление движения рынка и используются инвесторами для анализа и принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг.

В августе Ростехнадзор после проверки приостановил работу четырех карьеров «ЮГК» челябинского хаба. Санкции вызвали падение котировок акций компании на бирже. Струков признал нарушения и заявил о составлении дорожной карты исправлений. 

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Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова Московская биржа планирует включить в два своих индекса. Как сообщили в пресс-службе Мосбиржи, ценные бумаги включили в лист ожидания. «В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО 'ЮГК'», — отметили в пресс-службе Московской биржи. Изменения в индексах сформированы согласно рекомендациям Индексного комитета. Новации начнут действовать с 20 сентября. Индексы являются одними из ключевых показателей состояния российского фондового рынка. Оба индекса включают в себя бумаги наиболее ликвидных и капитализированных компаний, торгуемых на Московской бирже. Показатели отражают общее направление движения рынка и используются инвесторами для анализа и принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг. В августе Ростехнадзор после проверки приостановил работу четырех карьеров «ЮГК» челябинского хаба. Санкции вызвали падение котировок акций компании на бирже. Струков признал нарушения и заявил о составлении дорожной карты исправлений. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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