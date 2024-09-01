Акции челябинского золотопромышленника войдут в индексы Мосбиржи

Акции холдинга «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова Московская биржа планирует включить в два своих индекса. Как сообщили в пресс-службе Мосбиржи, ценные бумаги включили в лист ожидания.
«В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО 'ЮГК'», — отметили в пресс-службе Московской биржи. Изменения в индексах сформированы согласно рекомендациям Индексного комитета.
Новации начнут действовать с 20 сентября. Индексы являются одними из ключевых показателей состояния российского фондового рынка. Оба индекса включают в себя бумаги наиболее ликвидных и капитализированных компаний, торгуемых на Московской бирже. Показатели отражают общее направление движения рынка и используются инвесторами для анализа и принятия решений о покупке или продаже ценных бумаг.
В августе Ростехнадзор после проверки приостановил работу четырех карьеров «ЮГК» челябинского хаба. Санкции вызвали падение котировок акций компании на бирже. Струков признал нарушения и заявил о составлении дорожной карты исправлений.
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