05 ноября 2024

Жильцы дома в поселке ЯНАО остались без воды из-за «Северного характера»

Жители поселка Лесной в Надыме пожаловались на отключение воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Воду не дали в поселке Лесной (фото из архива)
Воду не дали в поселке Лесной (фото из архива) Фото:

Жители поселка Лесной (Надым) жалуются на отключение воды. Они сообщают в соцсетях, что управляющие компании их не предупреждали, а также связывают внеплановые отключения со строительством нового спорткомплекса «Северный характер», об этом URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.

«Лесной, 12А вода когда будет?», — написали в анонимном посте в группе «Злой и Добрый надымчанин» в VK. В комментариях к посту также указали про другой дом: — «Лесной 10/12 тоже целый день без воды были! Нет объявления, на вопросы диспетчера отвечают по-хамски. Как началась стройка СК „Северный Характер“, то света нет целый день, то воды! Само собой понятно, что большая стройка, но мы почему это терпеть должны», — сообщил пользователь под псевдонимом Елена Елена.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Надыма. Там сообщили, что по адресу Лесной, 12А управляющая организация ООО «ЖЭК Надым» не смогла выполнить работы, назначенные на 5 ноября 2024, потому что сотрудникам ЖЭКа не предоставили доступ в квартиру № 9, а сегодня доступ в квартиру организован — работы будут выполнены в течение дня.

«Что касается Лесной 10/12 — в связи со строительством СК „Северный характер“ в сентябре было плановое, кратковременное и единоразовое отключение водоснабжения по заявке в ресурсоснабжающую организацию для врезки в тепловую сеть и сеть холодного водоснабжения. На данный момент все технические соединения выполнены», — сообщил представитель мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители дома №42 по улице Зверева в Надыме остались без горячей и холодной воды. Дело в том, что хозяйка салона красоты «Оазис» не предоставила аварийной службе доступ к помещению, в котором произошла авария.

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Жители поселка Лесной (Надым) жалуются на отключение воды. Они сообщают в соцсетях, что управляющие компании их не предупреждали, а также связывают внеплановые отключения со строительством нового спорткомплекса «Северный характер», об этом URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях. «Лесной, 12А вода когда будет?», — написали в анонимном посте в группе «Злой и Добрый надымчанин» в VK. В комментариях к посту также указали про другой дом: — «Лесной 10/12 тоже целый день без воды были! Нет объявления, на вопросы диспетчера отвечают по-хамски. Как началась стройка СК „Северный Характер“, то света нет целый день, то воды! Само собой понятно, что большая стройка, но мы почему это терпеть должны», — сообщил пользователь под псевдонимом Елена Елена. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Надыма. Там сообщили, что по адресу Лесной, 12А управляющая организация ООО «ЖЭК Надым» не смогла выполнить работы, назначенные на 5 ноября 2024, потому что сотрудникам ЖЭКа не предоставили доступ в квартиру № 9, а сегодня доступ в квартиру организован — работы будут выполнены в течение дня. «Что касается Лесной 10/12 — в связи со строительством СК „Северный характер“ в сентябре было плановое, кратковременное и единоразовое отключение водоснабжения по заявке в ресурсоснабжающую организацию для врезки в тепловую сеть и сеть холодного водоснабжения. На данный момент все технические соединения выполнены», — сообщил представитель мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители дома №42 по улице Зверева в Надыме остались без горячей и холодной воды. Дело в том, что хозяйка салона красоты «Оазис» не предоставила аварийной службе доступ к помещению, в котором произошла авария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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