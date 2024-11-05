Жильцы дома в поселке ЯНАО остались без воды из-за «Северного характера»

Жители поселка Лесной (Надым) жалуются на отключение воды. Они сообщают в соцсетях, что управляющие компании их не предупреждали, а также связывают внеплановые отключения со строительством нового спорткомплекса «Северный характер», об этом URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.
«Лесной, 12А вода когда будет?», — написали в анонимном посте в группе «Злой и Добрый надымчанин» в VK. В комментариях к посту также указали про другой дом: — «Лесной 10/12 тоже целый день без воды были! Нет объявления, на вопросы диспетчера отвечают по-хамски. Как началась стройка СК „Северный Характер“, то света нет целый день, то воды! Само собой понятно, что большая стройка, но мы почему это терпеть должны», — сообщил пользователь под псевдонимом Елена Елена.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию города Надыма. Там сообщили, что по адресу Лесной, 12А управляющая организация ООО «ЖЭК Надым» не смогла выполнить работы, назначенные на 5 ноября 2024, потому что сотрудникам ЖЭКа не предоставили доступ в квартиру № 9, а сегодня доступ в квартиру организован — работы будут выполнены в течение дня.
«Что касается Лесной 10/12 — в связи со строительством СК „Северный характер“ в сентябре было плановое, кратковременное и единоразовое отключение водоснабжения по заявке в ресурсоснабжающую организацию для врезки в тепловую сеть и сеть холодного водоснабжения. На данный момент все технические соединения выполнены», — сообщил представитель мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что жители дома №42 по улице Зверева в Надыме остались без горячей и холодной воды. Дело в том, что хозяйка салона красоты «Оазис» не предоставила аварийной службе доступ к помещению, в котором произошла авария.
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