05 ноября 2024

Рэкетир шантажировал знакомого в ХМАО, чтобы купить его машину за бесценок

Житель ХМАО угрожал знакомому расправой, чтобы купить машину со скидкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин шантажировал своего знакомого и угрожал ему ради покупки машины
Югорчанин шантажировал своего знакомого и угрожал ему ради покупки машины Фото:

В Сургутском районе местный житель угрожал знакомому и шантажировал его, чтобы купить автомобиль с крупной скидкой. Мужчина также вымогал у пострадавшего деньги, рассказал прокурор района Максим Мавлютов.

«Он требовал от жителя Сургутского района десять тысяч рублей, а также передачи ему по заниженной стоимости в 50 тысяч рублей автомобиль, изначальная стоимость которого — 570,8 тысяч рублей» — приводит «Вестник Сургутского района» слова Мавлютова. Мужчина также угрожал распространить о пострадавшем порочащие сведения.

Дело рэкетира прокуратура направила в суд, его обвиняют в вымогательстве. Югорчанину грозит срок до семи лет тюрьмы. Также санкции по статье предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до двух лет.

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В Сургутском районе местный житель угрожал знакомому и шантажировал его, чтобы купить автомобиль с крупной скидкой. Мужчина также вымогал у пострадавшего деньги, рассказал прокурор района Максим Мавлютов. «Он требовал от жителя Сургутского района десять тысяч рублей, а также передачи ему по заниженной стоимости в 50 тысяч рублей автомобиль, изначальная стоимость которого — 570,8 тысяч рублей» — приводит «Вестник Сургутского района» слова Мавлютова. Мужчина также угрожал распространить о пострадавшем порочащие сведения. Дело рэкетира прокуратура направила в суд, его обвиняют в вымогательстве. Югорчанину грозит срок до семи лет тюрьмы. Также санкции по статье предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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