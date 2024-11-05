Рэкетир шантажировал знакомого в ХМАО, чтобы купить его машину за бесценок

В Сургутском районе местный житель угрожал знакомому и шантажировал его, чтобы купить автомобиль с крупной скидкой. Мужчина также вымогал у пострадавшего деньги, рассказал прокурор района Максим Мавлютов.
«Он требовал от жителя Сургутского района десять тысяч рублей, а также передачи ему по заниженной стоимости в 50 тысяч рублей автомобиль, изначальная стоимость которого — 570,8 тысяч рублей» — приводит «Вестник Сургутского района» слова Мавлютова. Мужчина также угрожал распространить о пострадавшем порочащие сведения.
Дело рэкетира прокуратура направила в суд, его обвиняют в вымогательстве. Югорчанину грозит срок до семи лет тюрьмы. Также санкции по статье предусматривают штраф до 500 тысяч рублей и ограничение свободы до двух лет.
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