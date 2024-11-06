Песков назвал свои главные качества как пресс-секретаря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, какими качествами должен область человек на его посту. По его словам, он должен уметь быстро все схватывать.
«Пресс-секретарь — это человек который быстро все схватывает», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Также он подчеркнул, что это достаточно сложная профессия, поэтому человек, находящийся на этой должности, должен уметь многое. Он также отметил, что пресс-секретарь не обязательно должен быть журналистом. По его словам, будет даже лучше, если у него будет иная специальность.
С 4 по 6 ноября в Москве проходит Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В мероприятии участвуют более 100 спикеров, включая министров, руководителей госкорпораций и известных деятелей науки, культуры и спорта. На нем обсуждаются темы от глобальных вызовов до прогнозов развития космонавтики и кинематографии в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.