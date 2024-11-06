Песков назвал свои главные качества как пресс-секретаря

Песков: пресс-секретарь — человек, который быстро все схватывает
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Дмитрий Песков заявил, что пресс-секретарь не обязательно должен быть журналистом
Дмитрий Песков заявил, что пресс-секретарь не обязательно должен быть журналистом Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, какими качествами должен область человек на его посту. По его словам, он должен уметь быстро все схватывать.

«Пресс-секретарь — это человек который быстро все схватывает», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Также он подчеркнул, что это достаточно сложная профессия, поэтому человек, находящийся на этой должности, должен уметь многое. Он также отметил, что пресс-секретарь не обязательно должен быть журналистом. По его словам, будет даже лучше, если у него будет иная специальность.

С 4 по 6 ноября в Москве проходит Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В мероприятии участвуют более 100 спикеров, включая министров, руководителей госкорпораций и известных деятелей науки, культуры и спорта. На нем обсуждаются темы от глобальных вызовов до прогнозов развития космонавтики и кинематографии в России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, какими качествами должен область человек на его посту. По его словам, он должен уметь быстро все схватывать. «Пресс-секретарь — это человек который быстро все схватывает», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Также он подчеркнул, что это достаточно сложная профессия, поэтому человек, находящийся на этой должности, должен уметь многое. Он также отметил, что пресс-секретарь не обязательно должен быть журналистом. По его словам, будет даже лучше, если у него будет иная специальность. С 4 по 6 ноября в Москве проходит Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В мероприятии участвуют более 100 спикеров, включая министров, руководителей госкорпораций и известных деятелей науки, культуры и спорта. На нем обсуждаются темы от глобальных вызовов до прогнозов развития космонавтики и кинематографии в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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